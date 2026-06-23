NBA: ¡Bombazo del mercado! Giannis Antetokounmpo es cambiado a Miami Heat

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Miami Heat logró hacerse con uno de los jugadores más dominantes de la NBA en la última era, Giannis Antetokunmpo, luego de efectuar un mega cambio con Milwaukee Bucks, según informó la prensa especializada de ESPN.

En un movimiento sísmico para la NBA, los Milwaukee Bucks han acordado traspasar a la leyenda de la franquicia, Giannis Antetokounmpo, y al ala-pívot Bobby Portis a Miami Heat.

¿Qué reciben los Bucks a cambio de Giannis?

La reconstrucción de Milwaukee comienza con un paquete masivo de activos provenientes de Miami. Los Heat envían a los Bucks a los siguientes jugadores y selecciones de draft:

Jugadores: Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. y Kasparas Jakucionis.

Activos de Draft: Selección número 13 del Draft de la NBA (martes). Primera ronda sin protección en 2031. Primera ronda sin protección en 2033. Intercambio de selección ( pick swap ) en 2030. Segunda ronda de 2033.



Un acuerdo abierto a futuras modificaciones

Aunque el traspaso se ha cerrado como un movimiento directo entre dos franquicias, las fuentes indican que la transacción se formalizará oficialmente el 6 de julio. Este margen temporal deja la puerta abierta a que el acuerdo pueda expandirse para incluir a otros equipos, recordando casos recientes como el histórico traspaso de siete equipos protagonizado por los Suns y los Rockets el año pasado.