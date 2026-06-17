¿Se va de los Warriors? El inesperado giro en el contrato de Draymond Green para la NBA

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En un movimiento estratégico que podría definir el rumbo a corto y mediano plazo de la franquicia, se espera que el ala-pívot estrella Draymond Green ejerza su opción de jugador para regresar a los Golden State Warriors de cara a la próxima temporada de la NBA. Según un informe adelantado por el reconocido periodista Anthony Slater, Green optará por cumplir el último año de su vinculación contractual actual a cambio de un salario de 27.6 millones de dólares.

Flexibilidad financiera y el mercado de traspasos

Esta decisión asegura la continuidad, al menos temporal, de uno de los pilares defensivos e históricos de la dinastía de la Bahía. Con este movimiento, el jugador de 36 años entrará en la categoría de lo que en la liga se conoce como un contrato que expira (expiring contract), una condición que altera drásticamente el panorama financiero y operativo de las oficinas de los Warriors.

Más allá del indudable impacto deportivo que Green aporta sobre la pista con su veteranía, visión de juego y liderazgo vocal, la ejecución de esta opción de jugador trasciende lo estrictamente baloncestístico. En palabras del propio Slater:

“Eso convertiría inmediatamente a Green en una de las piezas de equiparación salarial más flexibles si deciden ingresar al mercado de traspasos”.

Una situación de evaluación

En el complejo ecosistema del tope salarial y los estrictos límites del convenio colectivo de la NBA (CBA), los contratos de gran volumen que se encuentran en su último año son considerados activos de altísimo valor. Si la gerencia de Golden State, liderada por Mike Dunleavy Jr., decide explorar el mercado de intercambios para reestructurar la plantilla o adquirir a una superestrella descontenta en otra franquicia, las matemáticas del contrato de Green son ideales. Su salario de 27.6 millones permite absorber contratos de calibre All-Star sin necesidad de desmantelar el núcleo de jóvenes talentos del equipo.