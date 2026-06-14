Conoce a los latinoamericanos campeones de la NBA

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El campeonato obtenido por los New York Knicks ha desatado celebraciones que van mucho más allá de las fronteras de la "Gran Manzana". Al concretar la hazaña en las Finales de la NBA, el pívot estrella Karl-Anthony Towns y el base armador José Alvarado inscribieron sus nombres en las páginas doradas de la historia deportiva de América Latina, convirtiéndose en los miembros más recientes de un club extremadamente selecto: el de los basquetbolistas latinoamericanos que poseen un anillo de la NBA.

La presencia de la región en la cúspide del baloncesto norteamericano ha dejado de ser una excepción para consolidarse como una hermosa realidad. Desde los primeros pasos en los años noventa hasta la consagración de Towns y Alvarado este fin de semana, solo doce guerreros nacidos en Latinoamérica o con raíces directas en sus tierras han logrado levantar el trofeo Larry O'Brien.

Los pioneros de la gloria: Herrera y Ginóbili a la cabeza

Para entender el peso de lo conseguido por las figuras de los Knicks, es obligatorio mirar hacia atrás. El camino lo inauguró el ala-pívot venezolano Carl Herrera, quien hizo historia al coronarse bicampeón con los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon en las temporadas de 1994 y 1995. Herrera demostró que el jugador caribeño tenía el físico y la casta para ser pieza clave en un equipo de campeonato.

Años más tarde, el testigo de la grandeza absoluta lo tomó el argentino Emanuel "Manu" Ginóbili. El escolta de Bahía Blanca destrozó cualquier molde establecido al conquistar cuatro anillos de la NBA con los San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014), consolidándose como el jugador latinoamericano más laureado y un referente histórico a nivel global.

Una fraternidad continental sin fronteras

A lo largo de las últimas tres décadas, la bandera de la victoria ha paseado por diversos rincones de la geografía latinoamericana, acumulando héroes que dejaron una huella imborrable en sus respectivas franquicias:

Puerto Rico en la historia: El base Butch Lee fue el primer boricua en saborear la gloria con los Los Angeles Lakers en 1980, una tradición que continuaría de forma brillante el legendario José Juan "JJ" Barea , siendo pieza fundamental en la histórica corona de los Dallas Mavericks frente al Big Three de Miami en 2011.

La armada argentina: Además de Ginóbili, el pívot cordobés Fabricio Oberto aportó su garra en la pintura para coronarse junto a los Spurs en la campaña de 2007.

El dominio de la samba brasileña: Brasil ha dejado una marca imborrable en la liga gracias al talento del pívot Tiago Splitter (campeón con San Antonio en 2014), la velocidad del base Leandro Barbosa (monarca con los Golden State Warriors en 2015) y la energía del pívot Anderson Varejão , quien recibió su anillo de campeón tras una campaña compartida en el año 2016.

México y República Dominicana en la cima moderna: El alero Juan Toscano-Anderson hizo vibrar a la fanaticada azteca al campeonar con Golden State en 2022, mientras que el eterno pívot dominicano Al Horford rompió barreras al coronarse campeón con los Boston Celtics, abriendo el camino caribeño en los últimos años.

La cosecha de 2026: Towns y Alvarado tocan el cielo

El triunfo de los Knicks en la temporada 2025-2026 añade dos nuevos eslabones a esta ilustre cadena. Karl-Anthony Towns, defendiendo con orgullo el legado y las raíces dominicanas de su madre, se consolidó como la fuerza interior dominante que Nueva York tanto necesitó para destronar a sus rivales. Por su parte, el combativo base José Alvarado, portando el fuego de su ascendencia puertorriqueña en cada robo de balón, demostró que el corazón y la picardía caribeña son indispensables en el baloncesto moderno.

Con doce nombres grabados en el trofeo más codiciado del planeta, el baloncesto latinoamericano reafirma que su talento no tiene techo. Towns y Alvarado no solo juegan para una ciudad hambrienta de títulos; desde hoy, juegan para la historia de todo un continente.