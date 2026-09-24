El animador venezolano Anthony Texeira recibe una contundente sentencia

El animador de televisión, Anthony Texeira, recibió su condena luego de que el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas lo hallara culpable de los delitos de violencia psicológica, amenaza, acoso y extorsión.

La decisión fue emitida al final de la tarde del lunes 21 de septiembre, tras las denuncias presentadas por dos víctimas.

Sentencia para Anthony Texeira

El también actor, recordado por su paso por la televisión nacional, recibió una condena de 9 años, 4 meses y 20 días por los delitos de violencia psicológica, amenaza, acoso y extorsión.

La sentencia fue dictada el pasado lunes 21 de septiembre por el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas, luego del proceso judicial iniciado a raíz de las denuncias formuladas por dos víctimas.

Cumplió cuatro meses detenido

Antes de conocerse la sentencia, Texeira permaneció durante aproximadamente cuatro meses recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ubicada en la avenida Urdaneta, en Caracas.

Tras la notificación formal de la decisión judicial, fue trasladado a su residencia en Fuerte Tiuna, donde deberá cumplir la medida de arresto domiciliario bajo custodia de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, la medida de arresto domiciliario fue establecida sin posibilidad de acceder a otros beneficios procesales.

La defensa todavía puede apelar

Aunque el tribunal ya emitió la sentencia, el proceso no necesariamente queda cerrado. La defensa de Anthony Texeira cuenta con un lapso de 45 días hábiles para presentar el recurso de apelación correspondiente.

Esto significa que la decisión podrá ser revisada mediante los mecanismos previstos por el sistema judicial venezolano, mientras el caso continúa generando atención tanto en el ámbito de los sucesos como dentro del entretenimiento nacional.

Anthony Texeira es un actor, modelo y animador venezolano que desarrolló buena parte de su trayectoria en el mundo del entretenimiento nacional. Desde joven participó en comerciales, campañas publicitarias y producciones teatrales, además de incursionar en la actuación.

En televisión ganó notoriedad como integrante del programa “El Avispero” de Televen, espacio desde el que se consolidó como uno de los rostros jóvenes de la pantalla venezolana.