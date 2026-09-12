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LVBP: Águilas quieren ser protagonistas este año con su renovado cuerpo técnico

Los rapaces apostarán por un nuevo estratega en esta venidera campaña 2026-2027

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 05:05 pm
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LVBP: Águilas quieren ser protagonistas este año con su renovado cuerpo técnico
Foto: @aguilasoficial

Las Águilas del Zulia se preparan para una nueva temporada de la LVBP después de ser un equipo aguerrido el año pasado, tanto en la Ronda Regular como en el Round Robin.

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En lo que será esta nueva edición de la pelota invernal, el conjunto rapaz iniciará su recorrido el próximo 13 de octubre, cuando recibirá en casa a los Leones del Caracas.

Nuevo manager, mismo objetivo

El cuerpo técnico de los zulianos estará encabezado por Guillermo Quiroz, quien vivirá su primera experiencia en el torneo venezolano. Junto a él estará un staff que combina experiencia y conocimientos en distintas áreas del juego.

El equipo de trabajo de las Águilas quedó integrado de la siguiente manera:

  • Manager: Guillermo Quiroz
  • Coach de Banca: Carlos Maldonado
  • Coach de Pitcheo: Guillermo Larreal
  • Coach de Bateo: Alex Romero
  • Asistente de Bateo: Néstor Smith
  • Coach de Bullpen: Marcos Tábata
  • Coach de Primera Base: Orlando Muñoz
  • Coach de Tercera Base: Jorge Cortés
  • Control de Calidad: Alex Delgado
  • Taxi Squad: Félix Castillo

Con esta estructura, las Águilas del Zulia buscarán repetir su presencia en la postemporada y mejorar el cuarto puesto conseguido en el Round Robin anterior, siempre apuntando alto para disputar una nueva final de la LVBP.

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