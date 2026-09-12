LVBP: La Tribu afila sus flechas: este es el staff técnico de Caribes para la temporada 2026-2027

Los Caribes de Anzoátegui ya tienen todo encaminado para afrontar una nueva campaña de la LVBP, esto después de haber alcanzado la final del torneo anterior y quedarse con el subcampeonato.

La Tribu comenzará sus entrenamientos el próximo 21 de septiembre, enfocados en lo que será su estreno como local el 13 de octubre frente a los Tigres de Aragua.

Cabrera comandará al cuerpo técnico

Los orientales estarán dirigidos nuevamente por Asdrúbal Cabrera, quien tendrá a su lado un grupo con experiencia dentro y fuera del terreno para afrontar el reto de la nueva temporada. El objetivo de la organización es repetir ese buen juego que los caracterizó la campaña pasada para meterse en la pelea por el título.

El staff técnico de Caribes quedó conformado de la siguiente manera:

Manager: Asdrúbal Cabrera

Coach de Banca: Jackson Melián

Coach de Pitcheo: Jesús Hernández

Coach de Bateo: René Reyes

Coach de Primera Base: Williams Oropeza

Coach de Tercera Base: David Davalillo

Coach de Bullpen: Jean Toledo

Asistente Coach de Bateo: Frank Díaz

Coach Asistente: Jesús Martínez

Con este grupo de trabajo, Caribes de Anzoátegui comenzará el camino hacia una campaña en la que intentarán dar el último paso que les faltó en la 2025-2026: conquistar el campeonato.