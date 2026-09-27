MLB: El impresionante poder ambidiestro de Brayan Rocchio que enmudeció a Kansas City

El campocorto venezolano Brayan Rocchio desató todo su poder ofensivo este sábado para guiar la contundente victoria de los Guardianes de Cleveland sobre los Reales de Kansas City. Con una excelsa exhibición de bateo ambidiestro, el infielder firmó su segundo encuentro del mes y del año con múltiples cuadrangulares.

El primer castigo a la derecha

La fiesta ofensiva del criollo comenzó a gestarse en la parte alta del séptimo episodio. Parado a la derecha del plato, el habilidoso torpedero logró descifrar los envíos del relevista zurdo Anthony Gose para inaugurar su cuenta personal.

Rocchio no perdonó una recta de 95 millas por hora que se quedó peligrosamente en la zona interna del strike. El potente estacazo registró una velocidad de salida de 98 millas por hora y aterrizó a 354 pies de distancia en las gradas.

Poder puro a la zurda

Lejos de conformarse, el infielder guardó lo mejor de su repertorio para el noveno capítulo. Esta vez, posicionado a la zurda, castigó sin piedad al lanzador derecho Alex Lange para sellar su segundo vuelacercas de la mágica jornada.

El venezolano impactó con la parte gruesa del bate un sinker de 96 millas por hora que Lange dejó totalmente colgado sobre el plato. La sólida conexión viajó hacia lo más profundo del jardín derecho, alcanzando una distancia de 373 pies.

Consolidación ofensiva

El campocorto cerró una noche de ensueño al irse de 4-3, sumando tres carreras anotadas y un par de remolcadas para la causa de Cleveland. Su explosión con el madero fue determinante para asegurar el triunfo visitante en este cierre de campaña.

Tras esta brillante actuación, Rocchio fijó su promedio de bateo en .253. En lo que va de temporada regular, el talentoso jugador acumula un total de 135 imparables tras consumir 534 turnos oficiales en las Grandes Ligas.