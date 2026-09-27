MLB: El amargo desenlace de Jesús Sánchez tras sus alarmantes números ofensivos

La aventura de Jesús Sánchez con los Cascabeles de Arizona concluyó abruptamente este fin de semana. El equipo anunció la designación para asignación del jardinero, obligados por su nulo impacto ofensivo y la urgente necesidad de reestructurar el roster.

Un paso para el olvido en el desierto

En su fugaz pasantía con el uniforme de Arizona, Sánchez aportó muy poco a la causa del mánager Torey Lovullo. El bateador apenas pudo conectar un par de imparables en 16 turnos consumidos desde que llegó vía waivers.

Esta profunda sequía sepultó rápidamente las esperanzas de la gerencia desértica. Los Cascabeles lo habían incorporado hace menos de dos semanas con la ilusión de que mejorara los problemas del equipo frente a los lanzadores derechos.

Desplome general en la temporada

La falta de producción en Arizona arrastró las estadísticas globales de Sánchez hacia el fondo. Su métrica ofensiva wRC+ cayó a un deficiente 99 en la temporada, perdiendo el estatus de bateador promedio en las Grandes Ligas. Antes de este bache, el toletero había registrado números respetables durante su estadía con los Azulejos de Toronto. En 299 turnos al bate en Canadá, dejó una sólida línea ofensiva de .260/.318/.416 acompañada de un wRC+ de 105.

Sin embargo, el jardinero se desplomó de forma alarmante en la recta final del calendario regular. En sus últimas 111 apariciones al plato, combinando ambos equipos, promedió un anémico .168, agravado por un esguince de tobillo y deficiencias defensivas.

El factor Gabriel Moreno

El movimiento que sentenció a Sánchez fue detonado por molestias físicas del venezolano Gabriel Moreno. El estelar receptor de los Cascabeles sufrió un problema en el tendón de la corva izquierdo que le impedirá defender la receptoría por ahora. Para proteger a Moreno y mantener su valioso bate en el lineup, el equipo decidió utilizarlo exclusivamente como bateador designado.

Este ajuste táctico convirtió a Sánchez en una pieza completamente superflua, ya que ese era su único rol dentro de la plantilla. En respuesta a esta vacante defensiva, la organización ascendió al prospecto Adrian Del Castillo desde la sucursal Triple-A. Los Cascabeles, a un juego del comodín, no podían darse el lujo de mantener a un bateador improductivo en pleno mes de septiembre.

Agencia libre a la vista

A falta de solo dos juegos para concluir el calendario regular, es un hecho que Sánchez pasará por la lista de waivers sin ser reclamado. Arizona no está dispuesta a comprometerse con su proyectado salario de 6.8 millones de dólares para 2026.

El destino más probable para el jugador es ser liberado en los próximos días y explorar la agencia libre. Tras un cierre de campaña para el olvido, es muy posible que deba conformarse con ofertas de ligas menores para intentar recuperar su valor.