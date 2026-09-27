MLB: Luisangel Acuña se reencuentra con su poder: ¿desde cuándo no conectaba un jonrón?

Luisangel Acuña continúa aprovechando al máximo cada oportunidad que le otorgan las Medias Blancas de Chicago, equipo que ya tiene asegurada su presencia en la postemporada. A pesar de que el venezolano no ha tenido un año muy productivo, durante la noche de este sábado demostró que es un pelotero de poder.

En el choque frente a los Rockies de Colorado, en el Rate Field, el caraqueño protagonizó un enorme swing de gradas que sirvió para que su equipo recortara distancias. Esto sucedió en la parte baja del tercer inning, cuando pescó un lanzamiento alto y envió la bola a lo más lejano del jardín central, a 406 pies de distancia.

Se trató de su segundo cuadrangular de la campaña y, a su vez, su hit número 100 de por vida en las Grandes Ligas. Recordemos que su debut en la MLB fue en 2024 con los Mets de Nueva York.

Luisangel se va para la calle varios meses después

En lo que respecta a su carrera en las Mayores, Luisangel Acuña no ha destacado mucho por ser un jugador que conecta jonrones, aunque en ocasiones sí ha demostrado fuerza para darle duro a la bola.

Y es que al momento de hacer una búsqueda precisa, el grandeliga venezolano no disparaba un cuadrangular desde el pasado 21 de junio, cuando castigó a los Tigres de Detroit, específicamente a su compatriota Keider Montero, en el Comerica Park.

Vale agregar que su tope personal en este apartado es de tres, el cual implementó en su temporada debut con Nueva York.

Números de Luisangel Acuña en la temporada 2026 de la MLB