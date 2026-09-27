MLB: Robert Suárez recupera su mejor versión y se perfila como pieza clave de Atlanta en octubre

Los Bravos de Atlanta ya tienen definida su hoja de ruta para la postemporada y, en medio de las dudas que existen alrededor de su pitcheo abridor, el bullpen aparece como una de las principales fortalezas del equipo. En ese escenario, Robert Suárez emerge como una pieza fundamental para el cuerpo técnico que dirige el manager Walt Weiss.

Un regreso que ilusiona a Atlanta

Luego de permanecer tres meses en la lista de lesionados por molestias en el codo derecho, el venezolano regresó a la actividad con la misión de recuperar ritmo antes del inicio de octubre.

Antes de la lesión, Suárez había sido uno de los relevistas más dominantes de las Grandes Ligas, al registrar efectividad de 0.56 en 31 presentaciones, y convirtiéndose en uno de los brazos más confiables del conjunto de Atlanta durante la temporada regular.

El derecho volvió a lanzar en Grandes Ligas esta semana y dejó buenas sensaciones en sus primeras apariciones, mostrando que puede asumir nuevamente un rol importante en los innings finales.

El venezolano tuvo una actuación de un episodio en la victoria de este sábado por 8 a 3 de los Bravos ante los Marlins de Miami, en la que permitió una carrera y dos imparables, aunque nuevamente mostró la potencia de su repertorio con una recta que se mantuvo cerca de las 97 millas por hora.

“La forma en que consigues outs desde el montículo es muy diferente durante la postemporada, a menos que tengas un cuerpo monticular lleno de ases”, expresó el estratega de los Bravos.

Con la incertidumbre que rodea la rotación de Atlanta debido a las lesiones, el bullpen tendrá una responsabilidad mayor durante la lucha por avanzar en octubre. Allí, la presencia de un Robert Suárez saludable podría marcar una diferencia para el conjunto dirigido por Weiss.

El relevista venezolano se perfila junto a otros brazos importantes como una de las principales cartas del equipo para acortar los encuentros en la postemporada y darle estabilidad a los innings finales.

Números de Robert Suárez en la temporada 2026 de la MLB