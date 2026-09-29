Manchester City sigue en problemas: Premier League los condena

Las noticias negativas siguen llegando para el Manchester City y la nueva proviene de la mismísima Premier League, que confirmó este martes 29 de septiembre que el club ciudadano es culpable de la mayoría de las irregularidades financieras de las que se le acusaron en febrero de 2023.

Para entrar en contexto hay que recordar que la oncena azul había sido imputada por presuntas 115 irregularidades financieras, que habrían tenido lugar entre las temporadas 2008-2009 y 2017-2018.

"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", expresó el ente doméstico en un comunicado.

¿Qué concluyó la investigación al Manchester City?

La situación con el City sigue un curso bastante fuerte para la institución. Siempre según apegado a la conclusión de esa comisión, el cuadro 'citizen' sería culpable de generar contratos adulterados, con el de inflar ingresos y reducir costes de operaciones.

A su vez, también todo habría sido con la intención de presentar cuentas fuera de lo realmente reflejado en cuentas, con ello se buscaba presuntamente ocultar finanzas a los máximos entes encargados de auditar los límites financieros de la Premier y de la UEFA.

"El propósito de estos esquemas era inflar de forma artificial los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras para que pareciera que cumplían con las reglas financieras. La consecuencia de esto, tal y como ha determinado la comisión independiente, es que las cuentas del club no eran ciertas y ocultaron la realidad", apunta la Premier.

En medio de todo, el propio Manchester City anunció que apelara esta conclusión y defiende nuevamente su inocencia de todos los cargos por los que se le acusa.