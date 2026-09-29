El Manchester City se pronuncia tras ser declarado culpable

Tras darse a conocer la resolución de la comisión independiente sobre las infracciones financieras, el Manchester City ha emitido un comunicado oficial, manifestando su absoluto rechazo al veredicto y anunciando una batalla legal en los tribunales y foros regulatorios correspondientes.

En el escrito publicado por el club, la directiva dejó en claro su postura de inocencia frente a los señalamientos de la competición, argumentando que cuentan con elementos probatorios sólidos para desmontar los cargos imputados durante el prolongado proceso de investigación.

“El Manchester City está tanto decepcionado como sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League, que se ha publicado hoy. El Club es inocente de las acusaciones formuladas y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones, relacionadas con este caso”, reza el comunicado.

Apelación en marcha

Asimismo, la institución subraya que el procedimiento disciplinario aún no se encuentra cerrado en su totalidad, advirtiendo que la resolución actual carece de bases jurídicas firmes y acusa directamente la actuación de los organizadores del torneo.

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos aún sin completarse. El Manchester City perseguirá ahora las vías de apelación abiertas para él, sobre la base de que la opinión contiene errores materiales claros, de derecho, principio y hecho, y es insegura”, añade el texto.

El club también puso sobre la mesa sus dudas respecto a la neutralidad del ente regulador: “El Club ha respetado el debido proceso durante ocho años sobre la base de que la Junta y la Ejecutiva de la Premier League se comportarían como un regulador independiente, imparcial y de mente justa, libre de influencias partidistas”.

Finalmente, la entidad celeste puntualizó que mantendrá una postura de mesura pública mientras se desarrollan las instancias legales definitivas, concluyendo que “el Club está obviamente restringido en lo que puede decir más hasta que todos los procedimientos futuros estén completos”.