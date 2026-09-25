¿Quiénes son los más favorecidos si le quitan los títulos al Manchester City?

Con el Manchester City declarado culpable en la gran mayoría de las acusaciones por infracciones financieras, el debate sobre el alcance de las sanciones disciplinarias se ha intensificado.

Entre los escenarios más drásticos que baraja la competición se encuentra la posibilidad de despojar a la institución de los títulos conquistados durante el periodo de las infracciones, un movimiento que reescribiría por completo el palmarés de los torneos ingleses.

De aplicarse la medida retroactiva de retirar los trofeos a los "citizens", el mapa de campeones entre 2009 y 2018 sufrirá una transformación radical, haciendo justicia deportiva, según los despachos de sus rivales históricos, a los subcampeones que se quedaron a las puertas de la gloria en su momento.

Los grandes beneficiados

Premier League

Temporada 2011/12 - Manchester United

Temporada 2013/14 - Liverpool

Temporada 2017/18 - Manchester United

FA Cup

Temporada 2011 - Stoke City

Copa de la Liga

Temporada 2014 - Sunderland

Temporada 2016 - Liverpool

Temporada 2018 - Arsenal

Community Shield

Temporada 2012 - Chelsea

Temporada 2018 - Chelsea

Mientras el Manchester City prepara su inminente defensa legal y los procesos de apelación correspondientes, la posibilidad de redistribuir hasta nueve títulos en Inglaterra mantiene en vilo a todos los aficionados y directivos.

De concretarse, se marcaría el precedente punitivo más colosal en la historia del deporte moderno, alterando el legado estadístico de una era dorada en el fútbol inglés.