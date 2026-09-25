¡Guerra abierta! Premier, LaLiga, Serie A y Bundesliga exigen reforma total en la FIFA

Las cuatro principales ligas europeas, Premier League, LALIGA, Bundesliga y Serie A, han reclamado una reforma dentro de la FIFA luego de la polémica generada por el fallido proyecto impulsado por Gianni Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados. La iniciativa, denominada “FIFA Forward Enterprise”, terminó siendo retirada debido a la fuerte oposición que provocó, aunque Infantino mantiene su intención de presentarse a la reelección como presidente del organismo el próximo año.
A través de un comunicado conjunto, las cuatro competiciones expresaron su preocupación por la dirección que ha tomado la FIFA en los últimos años. En el documento, las ligas acusaron a Infantino de haber impulsado iniciativas que consideran perjudiciales para el fútbol en lugar de actuar para proteger al deporte de este tipo de propuestas. Por ello, solicitaron cambios profundos en la estructura de gobierno del máximo organismo del fútbol mundial.
La controversia alrededor de la propuesta de inversión privada no ha sido el único episodio que ha generado críticas hacia la FIFA y su presidente. Durante la Copa del Mundo de este verano también se produjeron diferentes situaciones polémicas, entre ellas la decisión de retirar la tarjeta roja que había recibido Folarin Balogun, delantero de la selección masculina de Estados Unidos. Estos acontecimientos han alimentado nuevamente el debate sobre las decisiones y el modelo de gobernanza de la organización.
Comunicado de la Serie A, LaLiga, Premier League y Bunesliga
La Copa Mundial de la FIFA puede representar la cúspide de nuestro deporte, pero los cimientos del fútbol se cultivan semana tras semana en estadios repletos y comunidades locales, gracias a jugadores, aficionados, clubes y ligas de todo el mundo.
Los cimientos históricos del fútbol se han visto amenazados en los últimos años por un problema de gobernanza estructural, a través del cual el presidente de la FIFA ha promovido activamente ideas explotadoras en lugar de prevenirlas. Y aunque las partes interesadas finalmente forzaron la retirada del programa FIFA Forward Enterprise (FFE), las condiciones que llevaron a su creación persisten.
El presidente de la FIFA ha reconocido la necesidad de una reforma, pero los cambios superficiales tras el caso FFE no son suficientes: se necesita una reforma sustancial de la gobernanza para restablecer límites institucionales claros dentro de la FIFA y garantizar que los asuntos disciplinarios individuales permanezcan efectivamente separados de la injerencia política.
El futuro de la FIFA es importante para todos los que se preocupan por el fútbol, porque nuestro deporte no puede crecer a nivel mundial si se socavan sus cimientos.", se menciona en el comunicado de las ligas.