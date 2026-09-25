¡Guerra abierta! Premier, LaLiga, Serie A y Bundesliga exigen reforma total en la FIFA

Las cuatro principales ligas europeas, Premier League, LALIGA, Bundesliga y Serie A, han reclamado una reforma dentro de la FIFA luego de la polémica generada por el fallido proyecto impulsado por Gianni Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados. La iniciativa, denominada “FIFA Forward Enterprise”, terminó siendo retirada debido a la fuerte oposición que provocó, aunque Infantino mantiene su intención de presentarse a la reelección como presidente del organismo el próximo año.

A través de un comunicado conjunto, las cuatro competiciones expresaron su preocupación por la dirección que ha tomado la FIFA en los últimos años. En el documento, las ligas acusaron a Infantino de haber impulsado iniciativas que consideran perjudiciales para el fútbol en lugar de actuar para proteger al deporte de este tipo de propuestas. Por ello, solicitaron cambios profundos en la estructura de gobierno del máximo organismo del fútbol mundial.

La controversia alrededor de la propuesta de inversión privada no ha sido el único episodio que ha generado críticas hacia la FIFA y su presidente. Durante la Copa del Mundo de este verano también se produjeron diferentes situaciones polémicas, entre ellas la decisión de retirar la tarjeta roja que había recibido Folarin Balogun, delantero de la selección masculina de Estados Unidos. Estos acontecimientos han alimentado nuevamente el debate sobre las decisiones y el modelo de gobernanza de la organización.

Comunicado de la Serie A, LaLiga, Premier League y Bunesliga