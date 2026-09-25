El panorama del balompié europeo y de la Premier League ha dado un giro inesperado. Tras una exhaustiva y prolongada investigación sobre las regulaciones financieras del torneo, fuentes informadas han revelado de manera anónima que el Manchester City ha sido declarado culpable en 114 de las 115 acusaciones que pesaban en su contra por presuntas infracciones a las normativas económicas de la competición.

El dictamen preliminar representa un golpe institucional de proporciones históricas para la entidad citizen, que durante años ha defendido su inocencia frente a las innumerables sospechas sobre la gestión de sus finanzas y patrocinios.

El volumen de infracciones ratificadas sitúa al club en una posición de extrema vulnerabilidad jurídica y deportiva dentro del ecosistema del fútbol británico.

El City espera por las sanciones

Es importante mencionar, que por el momento, las sanciones disciplinarias definitivas aún no se han dado a conocer de forma oficial.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso apuntan a que todas las posibilidades se encuentran sobre la mesa, abriendo un abanico de escenarios que van desde drásticas multas económicas y deducciones de puntos hasta castigos de mayor envergadura que dejarían un precedente importante en la Premier League.

Ante este escenario adverso, se espera que los servicios jurídicos del Manchester City interpongan los recursos de apelación correspondientes para impugnar el fallo, prolongando una batalla legal que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol inglés.