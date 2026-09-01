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Lo que era un secreto a voces ya ha tomado el curso de la oficialidad: Enzo Fernández ya es jugador del Manchester City. Sí, justamente la institución ciudadana ya lo anunció en todas sus plataformas audiovisuales.

El club inglés dio a conocer el nuevo presente que vivirá el futbolista argentino, en un recorrido que ya pone fin a todas las especulaciones que existieron sobre los destinos para el mediocampista, a quien se asoció con distintos equipos durante el mercado de fichajes.

El campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 llega proveniente del Chelsea, club al que llegó en 2023 y con quien tenía un contrato extenso, que debía finalizar en junio de 2032.

Los detalles del acuerdo por Enzo Fernández

Más temprano se conocía por el periodista italiano Fabrizio Romano algunos detalles del trato entre las instituciones: "Acuerdo cerrado por una cifra superior a £125m tras una larga negociación, ya que el Chelsea aprobó la venta".

El monto apuntado por Romano hace referencia a la libra esterlina, la moneda oficial del Reino Unido, por lo que el monto en euros estaría alrededor de los 145 millones.

El argentino ya había sonado como una de las opciones del Real Madrid para reforzar el mediocampo, tras la negativa de Rodri, quien terminó fichando por el FC Barcelona. Sin embargo, el cuadro madridista decidió no reforzar más esa zona y conformarse con la única llegada de Bernardo Silva.

Este acuerdo por Enzo Fernández era una de las urgencias del Manchester City, que precisamente vio como en el mismo mercado salieron estelares como Rodri y Bernardo, que eran fijos para el antiguo entrenador, Pep Guardiola, ahora remplazado por Enzo Maresca.