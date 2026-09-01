Ronaldo Nazario y Roberto Carlos se convierten en nuevos dueños de este club

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Dos leyendas del fútbol son noticia en este momento. Ronaldo Nazário y Roberto Carlos, esta vez no por lo que tanto acostumbraron a sus seguidores a hacer dentro de un terreno de juego, sino por el un nuevo paso que han dado en sus vidas.

Los dos históricos han dado caminado de la mano como inversores en el balompié brasileño y serían la cara más visible del grupo empresario que adquirió el 80% de la SAF del Inter de Limeira,

Esta institución en cuestión compite actualmente en la tercera división de Brasil y con esta inyección ya tiene un nuevo objetivo, que no es otro a poder dar los pasos concretos y necesarios para encontrar un lugar en la máxima categoría: el Brasileirao.

Los planes de Ronaldo y Roberto Carlos

Con la intención de ver a este club en primera, la hoja de ruta sería lo principal a cambiar desde la nueva gestión. Desde luego los planes contemplan reforzar al equipo, pero no sería lo único en la mesa.

Justamente, también habría la intención de cambiar la estructura del club, mejoras en el centro de entrenamiento y en el Limeirao, el estadio del Inter. No obstante, la visión tiene en las carpetas un empuje mayor en la cantera de la entidad.

Eso sí, ahora mismo hay que aclarar un aspecto y está en los ex futbolistas, sobre los que aún no se tiene definido un rol dentro de la estructura, más allá de ser inversores en el grupo empresarial.

Habrá que seguir muy de cerca el nuevo paso que han decidido tomar dos históricos del balompié como Ronaldo y Roberto Carlos, que garantizan muchos focos en todo lo que emprenden en el fútbol.