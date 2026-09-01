Fútbol Internacional

¡Último día de transferencias! Mira los mejores fichajes del mercado

Los equipos más importantes del mundo se reforzaron y se alistan para una nueva temporada

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Carlos Mora
Martes, 01 de septiembre de 2026 a las 05:55 pm
¡Último día de transferencias! Mira los mejores fichajes del mercado
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Faltan pocas horas para que finalice el mercado de fichajes y los equipos más importantes del mundo se reforzaron y se alistan para una nueva temporada. Sin dudas, se han producido múltiples traspasos relevantes que han dejado boquiabiertos a todos los aficionados.

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En algunos casos por lo costoso del fichaje, como Yan Diomande al Real Madrid y en otros, por la importancia del futbolista, como Rodri al Barcelona. Ahora, toca repasar cuáles han sido los fichajes más sorprendentes de este verano.

Los mejores fichajes del mercado veraniego

Enzo Fernández - Al Manchester City por 145 millones

Rodri - Al Barcelona por 60 millones

Morgan Rogers - Al Chelsea por 138 millones

Marc Cucurella - Al Real Madrid por 55 millones

Elliot Anderson - Al Manchester City por 135 millones

Brandley Barcola - Al Liverpool por 125 millones

Anthony Gordon - Al Barcelona por 80 millones

Yan Diomande - Al Real Madrid por 125 millones

Sandro Tonali - Al Tottenham por 108 millones

Ayyoub Bouaddi - Al Manchester City por 95 millones

Maxence Lacroix - Al Chelsea por 60.7 millones

Emiliano Martínez - Al Chelsea por 8.7 millones

Nathaniel Brown - Al Bayern Múnich por 50 millones

Pierre Emerick Aubameyang - Al Deportivo La Coruña por 1.5 millones

Carlos Baleba - Al Manchester United por 75.9 millones

Mohamed Salah - Al Trabzonspor como agente libre

Cristian Romero - Al Atlético de Madrid por 33 millones

Savinho - Al Tottenham por 87.7 millones

Denzel Dumfries - Al Real Madrid por 20 millones

Ferran Torres - Al París Saint-Germain por 48.5 millones

Mateus Fernandes - Al Tottenham por 99 millones

Rafael Leão - Al Galatasaray por 38 millones

Bruno Guimarães - Al Arsenal por 87.5 millones

Youri Tielemans - Al Manchester United por 41 millones

Kang-in Lee - Al Atlético de Madrid por 35 millones

Gabriel Jesus - Al Barcelona por 10 millones

Gonzalo García - Al Fulham por 40 millones

Gonçalo Ramos - Al AC Milan por 74 millones

Víctor Muñoz - Al Liverpool por 40 millones

Karim Adeyemi - Al Barcelona por 22 millones

Bernardo Silva - Al Real Madrid como agente libre

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