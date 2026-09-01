¡Último día de transferencias! Mira los mejores fichajes del mercado

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Faltan pocas horas para que finalice el mercado de fichajes y los equipos más importantes del mundo se reforzaron y se alistan para una nueva temporada. Sin dudas, se han producido múltiples traspasos relevantes que han dejado boquiabiertos a todos los aficionados.
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En algunos casos por lo costoso del fichaje, como Yan Diomande al Real Madrid y en otros, por la importancia del futbolista, como Rodri al Barcelona. Ahora, toca repasar cuáles han sido los fichajes más sorprendentes de este verano.
Los mejores fichajes del mercado veraniego
Enzo Fernández - Al Manchester City por 145 millones
Rodri - Al Barcelona por 60 millones
Morgan Rogers - Al Chelsea por 138 millones
Marc Cucurella - Al Real Madrid por 55 millones
Elliot Anderson - Al Manchester City por 135 millones
Brandley Barcola - Al Liverpool por 125 millones
Anthony Gordon - Al Barcelona por 80 millones
Yan Diomande - Al Real Madrid por 125 millones
Sandro Tonali - Al Tottenham por 108 millones
Ayyoub Bouaddi - Al Manchester City por 95 millones
Maxence Lacroix - Al Chelsea por 60.7 millones
Emiliano Martínez - Al Chelsea por 8.7 millones
Nathaniel Brown - Al Bayern Múnich por 50 millones
Pierre Emerick Aubameyang - Al Deportivo La Coruña por 1.5 millones
Carlos Baleba - Al Manchester United por 75.9 millones
Mohamed Salah - Al Trabzonspor como agente libre
Cristian Romero - Al Atlético de Madrid por 33 millones
Savinho - Al Tottenham por 87.7 millones
Denzel Dumfries - Al Real Madrid por 20 millones
Ferran Torres - Al París Saint-Germain por 48.5 millones
Mateus Fernandes - Al Tottenham por 99 millones
Rafael Leão - Al Galatasaray por 38 millones
Bruno Guimarães - Al Arsenal por 87.5 millones
Youri Tielemans - Al Manchester United por 41 millones
Kang-in Lee - Al Atlético de Madrid por 35 millones
Gabriel Jesus - Al Barcelona por 10 millones
Gonzalo García - Al Fulham por 40 millones
Gonçalo Ramos - Al AC Milan por 74 millones
Víctor Muñoz - Al Liverpool por 40 millones
Karim Adeyemi - Al Barcelona por 22 millones
Bernardo Silva - Al Real Madrid como agente libre
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