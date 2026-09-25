¡Locura total! Haaland hace historia a los 26: ya superó a Ronaldo y Zlatan en goles

Erling Haaland continúa ampliando su legado con la selección de Noruega y volvió a ser protagonista en una jornada inolvidable. El delantero del Manchester City marcó un doblete en la victoria por 3-2 sobre Dinamarca en la Nations League, resultado que le permitió alcanzar los 64 goles en apenas 56 partidos oficiales con su país.

Con esta cifra, el atacante superó los 62 tantos que consiguieron durante sus respectivas carreras internacionales dos figuras de talla mundial como Ronaldo Nazário y Zlatan Ibrahimović, que deja en evidencia su impresionante desempeño a nivel de selecciones.

El encuentro comenzó de manera favorable para Noruega, que consiguió adelantarse en el marcador gracias a Oscar Bobb al minuto 14. Apenas cuatro minutos después apareció Haaland para ampliar la ventaja. Antonio Nusa protagonizó una gran acción por la banda izquierda y asistió con un preciso pase de tacón, dejando al atacante en una posición inmejorable. El noruego no perdonó y sacó un potente remate raso que terminó entre las piernas del guardameta danés.

Haaland a ritmo de récord con Noruega

Dinamarca reaccionó y consiguió equilibrar nuevamente el compromiso con los goles de Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado hacia otro desenlace, Haaland volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Al minuto 74, el delantero aprovechó un tiro de esquina ejecutado en corto y conectó un potente remate para completar su doblete y darle a Noruega una importante victoria por 3-2.

El extraordinario registro con su selección también refleja el gran momento que atraviesa Haaland a nivel de clubes. Con el Manchester City suma siete goles en siete partidos oficiales durante la presente temporada, mientras que desde su llegada al Etihad Stadium acumula 169 tantos y 30 asistencias en 205 encuentros. A sus 64 goles con Noruega, el atacante añade así una producción ofensiva que sigue consolidándolo como uno de los principales goleadores de su generación.