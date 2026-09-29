UEFA Nations League: España 3 vs 1 Croacia | Lamine Yamal consigue su doblete (En vivo)

Incidencias del partido

0. Comienza el partido entre España y Croacia por la segunda jornada del Grupo C de la UEFA Nations League.

2. ¡1-0! Lamine Yamal se luce con un golazo para abrir el marcador.

4. Paradón de Dominik Livaković que evita el segundo tanto español.

15. España domina y mantiene la posesión del balón.

20. Pau Cubarsí lo intenta desde fuera del área, pero el balón se fue desviado.

28. ¡1-1! Dion Drena Beljo empata el partido con un gol de cabeza.

31. ¡2-1! Marc Pubill aprovecha un gran centro de Yamal, para recuperar la ventaja.

35. ¡Casi! Mikel Oyarzabal marca gol, pero el árbitro lo anula por fuera de juego.

44. España busca el tercero. Fermín estrella el balón en el poste.

45+1. Descanso. España y Croacia se van a los vestuarios.

46. España busca aumentar la ventaja, mientras que, Croacia intenta empatar el partido.

63. ¡3-1! Lamine Yamal anota su doblete con un golazo.

75. Nico Williams dispara desde fuera del área y el balón se va por encima del travesaño.

78. Pedri casi marca el cuarto gol, pero Livaković se luce con una gran parada.

88. ¡4-1! Nico Williams pone su nombre en el marcador con un buen remate cruzado.

Alineación de España

Alineación de Croacia