Carlo Ancelotti defiende a Vinícius Jr.: "Aún puede marcar la diferencia"

Tras la victoria de Brasil por 2-4 en su segundo compromiso amistoso frente a Australia, el foco mediático se centró en la figura de Vinícius Jr., quien logró reencontrarse con las redes al convertir un tanto desde el punto penal, en medio de los cuestionamientos sobre su actual momento de juego.

Lejos de alimentar las dudas generadas por su reciente bache futbolístico en el arranque de temporada, el seleccionador Carlo Ancelotti salió al paso en la rueda de prensa posterior al encuentro para arropar públicamente al extremo del Real Madrid, dejando en claro la profunda relación de confianza que une a ambos profesionales.

"Conozco muy bien a Vini. Es un jugador importante para Brasil, ha sido un jugador importante en mi historia del fútbol y seguirá siéndolo en el futuro", afirmó.

La jerarquía por encima de la racha

Al ser interrogado específicamente sobre si el atacante atraviesa su mejor versión competitiva, Ancelotti reconoció con total franqueza que el jugador no se encuentra en su pico más alto, aunque matizó que la categoría de las grandes estrellas trasciende los baches temporales gracias a su capacidad resolutiva.

"¿Está en su mejor momento? No. Pero, incluso cuando Vini no está en su mejor momento, aún puede marcar la diferencia como lo hizo hoy. Personalmente, seré muy paciente, porque se merece esta paciencia", confesó.

Con este espaldarazo institucional, la "Canarinha" busca devolverle la confianza plena a uno de sus referentes ofensivos de cara a los próximos retos oficiales del calendario internacional.