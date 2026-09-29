¡Alerta en Barcelona! Raphinha abandona el partido de Brasil por lesión

Raphinha se marchó al parón internacional como una de las grandes figuras del FC Barcelona en este comienzo de temporada, pero ahora en el club azulgrana existe preocupación por su estado físico.

El delantero brasileño fue sustituido al descanso del partido entre Brasil y Australia debido a molestias musculares en el muslo derecho, una zona que ya le ha generado problemas anteriormente, de acuerdo con la información de Fabrizio Romano.

El futbolista había sido protagonista durante la primera mitad. Raphinha ejerció como capitán de la Canarinha, volvió a desempeñarse en una posición más centrada y marcó de penalti el tanto que permitió a Brasil marcharse al descanso con un empate 2-2. Para el segundo tiempo, Carlo Ancelotti decidió darle entrada a Endrick en su lugar. Por ahora, la Confederación Brasileña de Fútbol no ha informado de un diagnóstico definitivo ni de un posible período de baja.

Raphinha preocupa al Barcelona

La situación vuelve a poner el foco sobre la carga de minutos y el exigente calendario que ha afrontado Raphinha con la selección. En el primer amistoso frente a Australia disputó los 90 minutos y, apenas unos días después, volvió a ser titular en el segundo compromiso. La gira de los brasileños contempla además un encuentro frente a India, por lo que el desplazamiento supone una importante cantidad de kilómetros antes de que el atacante pueda regresar a Barcelona.

Ahora la principal incógnita es si el extremo continuará con la expedición brasileña para el próximo partido o si regresará antes a Catalunya para ser evaluado por los servicios médicos del Barça. El conjunto azulgrana seguirá de cerca su evolución, especialmente por el historial reciente de molestias musculares del futbolista. Brasil, mientras tanto, terminó imponiéndose 4-2 a Australia, pero la salida de su capitán al descanso fue una de las noticias que más preocupación generó en el entorno barcelonista.