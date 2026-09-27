Endrick sorprende con sus declaraciones en Brasil: "No es difícil ser futbolista"

En medio de un momento futbolístico complejo y de escasez de continuidad en este inicio de temporada con el Real Madrid, el joven delantero brasileño Endrick ha dejado unas declaraciones que llaman a la reflexión.

Concentrado con la selección absoluta de Brasil para los compromisos de la presente fecha FIFA, el atacante concedió una sincera entrevista al medio "Geglobo", donde abordó con total naturalidad la presión mediática y el exigente momento personal que atraviesa en su club, donde los minutos en la presente campaña han sido notablemente escasos.

Lejos de quejarse de las dificultades propias de la alta competencia, el exjugador del Palmeiras sorprendió a propios y extraños al relativizar los obstáculos del deportista profesional frente a la realidad del ciudadano de a pie.

“No es difícil ser futbolista; lo difícil son las personas que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar de lunes a domingo... El fútbol nos trae cosas maravillosas”, confesó.

En busca de un nuevo impulso

Las palabras de Endrick llegan en un momento en el que su adaptación al ritmo europeo sufre un leve bache competitivo, condicionado por la alta competencia en la ofensiva del conjunto merengue.

Pese a no sumar la regularidad deseada bajo las órdenes del cuerpo técnico de José Mourinho, el delantero mantiene los pies sobre la tierra, utilizando el refugio y la confianza de la selección brasileña como un trampolín indispensable para reencontrarse con su mejor versión y demostrar que mantiene intacto su instinto letal de cara al arco.