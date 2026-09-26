¡Decisión tomada! Presidente de Brasil prohíbe las apuestas deportivas

El presidente de la República de Brasil, Lula da Silva, ha confirmado de manera oficial la prohibición absoluta de las apuestas deportivas por internet, una medida de carácter tajante que derriba los cimientos comerciales sobre los cuales se ha sostenido la industria del deporte en el gigante sudamericano durante los últimos años.

Desde su legalización en el año 2018, las casas de apuestas online se convirtieron en la principal fuente de ingresos por patrocinio para la gran mayoría de las instituciones del balompié brasileño.

El veto gubernamental influye de forma directa y devastadora en la economía de los clubes, afectando no solo a los equipos de divisiones inferiores, sino teniendo un papel en las finanzas de los colosos más poderosos del país, como el Flamengo y Corinthians, cuyas estructuras presupuestarias dependían en gran medida de estos millonarios acuerdos comerciales.

“Es el fútbol el que se acaba”

Anticipándose al duro golpe que hoy se materializa, la semana pasada las principales entidades deportivas de la nación unieron fuerzas para publicar un manifiesto en defensa de sus intereses.

En dicho documento, los clubes defendieron firmemente la necesidad de mantener un mercado regulado de juegos de azar que garantizara la estabilidad económica, dejando una frase lapidaria que hoy resuena con más fuerza que nunca en los despachos de todo el continente.

“Las apuestas no se acaban; es el fútbol el que se acaba", sentenciaron en señal de rechazo absoluto a una determinación gubernamental que amenaza con desestabilizar el músculo financiero del torneo.

Mientras el Gobierno defiende la medida bajo argumentos de orden social y fiscal, las directivas de los equipos evalúan los pasos a seguir ante un panorama económico que promete transformar radicalmente el futuro inmediato del balompié en Brasil.