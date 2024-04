Champions League: ¡Se busca! Estrellas desaparecidas en los cuartos de final

Llegamos al final de los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, instancia que ofreció muy buenos partidos, con muchos goles, polémicas y jugadas increíbles.

Todas las eliminatorias disputadas quedaron abiertas para la vuelta, puesto que, de los cuatro partidos sólo dos equipos ganaron por la mínima (PSG vs Barcelona 2-3 y Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund 2-1), mientras que, los partidos restantes terminaron en empate (Real Madrid vs Manchester City 3-3 y Arsenal vs Bayern Múnich 2-2).

Por ello, los aficionados están muy entusiasmados e ilusionados por lo que podría pasar dentro de una semana, cuando se vuelvan a ver las caras dichos combinados para definir los clasificados a las semifinales del torneo.

Ahora bien, a pesar de haber visto partidos muy parejos e intensos, no se puede omitir que las máximas figuras defraudaron en esta instancia, entre las cuales podemos señalar a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Robert Lewandowski.

Kylian Mbappé

El extremo francés del París Saint-Germain tuvo un rendimiento muy bajo en el juego contra los "azulgranas", siendo muy bien tapado por los defensores Jules Koundé y Ronald Araujo, quienes no dejaron que Mbappé pudiera mostrar su nivel.

Este nivel dejó muy sorprendidos a todas las personas presentes en el Parque de los Príncipes, los cuales abandonaron la sede con una decepción enorme con el equipo y sobre todo con la "tortuga" por la derrota ante el Barça.

En todo el compromiso, el capitán de la Selección de Francia produjo tres tiros (dos a puerta y uno fuera), por lo que, en la vuelta del próximo martes 16 de abril deberá mostrar una cara muy distinta si quiere ayudar al París a pasar de ronda.

Erling Haaland

No cabe dudas, que el "Androide" es considerado como uno de los mejores delanteros centros de la actualidad e incluso, muchos piensan que el Balón de Oro 2023 debió ser para él, gracias a la increíble temporada que consiguió con el Manchester City, consagrándose campeón de cinco títulos y siendo el máximo goleador de la Premier League y de la Champions.

Sin embargo, algo que se le ha criticado en las últimas campañas, es que no aparece en los momentos importantes. Y en el partido de ida contra el Real Madrid se evidenció, perdiendo todos los duelos con Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni (estuvo de central por emergencia), acumulando un solo tiro al arco y doce pases en 90 minutos jugados, estadísticas muy preocupantes para un jugador de su talla.

Jude Bellingham

El fichaje estrella del Real Madrid para este temporada, tuvo un impacto inmediato en el equipo desde el primer momento que vistió la camiseta blanca, logrando ser, hasta ahora, el actual goleador de los merengues con un total de veinte goles y diez asistencias, números muy positivos teniendo en cuenta que Bellingham no es delantero.

Gracias a su sorprendente nivel, los fanáticos de la "Casa Blanca" esperaban que Jude fuera un factor diferencial para jugar contra el Manchester City; sin embargo, hizo su peor partido de la campaña, en donde no tuvo incidencia en el juego, perdió muchos balones y apenas logro rematar una sola vez, pero el balón se fue desviado.