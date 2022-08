Robert Lewandowski, implacable ante el Valladolid

Fútbol Español

Stefano Malavé 28/08/2022 3:44 pm

El Fútbol Club Barcelona jugó, en condición de local, su tercera jornada en LaLiga Santander, enfrentándose, en esta oportunidad, a un Real Valladolid que solo ha sumado un punto en sus tres partidos disputados en la competición liguera. El Barça intentaría repetir la goleada conseguida en la fecha anterior contra la Real Sociedad, conjunto al que derrotó con un amplio margen de 4 goles por 1 en San Sebastián.

De principio a fin, el cuadro culé controló el encuentro, generando peligro cada vez que tocaba el esférico. No obstante, no sería hasta el minuto 24 que los dirigidos por Xavi Hernández gritarían gol por primera vez: un potente centro de Pedri González terminaría en los pies de Raphinha, quien, con un pase filtrado, asistiría a Robert Lewandowski para que este definiera el primer tanto para los azulgranas.

A los 43 minutos, llegaría el segundo gol del combinado local: un gran control del balón de Ousmane Dembélé y un pase raso hacia Pedri harían que el canario convirtiese su primer gol en la temporada y, por lo tanto, el segundo para los catalanes.

Durante el complemento, haría su debut Jules Koundé, defensor proveniente del Sevilla que vería acción con su nuevo equipo un día después de que se aprobase su inscripción ante LaLiga. Asimismo, A casi veinte minutos del inicio de la segunda mitad, Dembélé volvería a asumir el rol de asistidor al enviar un nuevo pase filtrado por la derecha a Robert Lewandowski, que concretaría su doblete.

64' ⚽⚽ GOAAAALLLL!!!

𝑳𝒆𝒘𝒂𝒏𝒠𝒐𝒘𝒔𝒌𝒊𝒊𝒊𝒊 scores the third goal of the game! #BarçaValladolid pic.twitter.com/gfSKlL7Xyy — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 28, 2022

La fiesta de goles en el Spotify Camp Nou no finalizaría ahí: los azulgranas sellarían su goleada en el descuento tras un remate fallido de Robert Lewandowski, que terminaría en el travesaño y rebotaría hacia los pies de Sergi Roberto, quien empujó el esférico hacia la red.

Con este resultado y a la espera de lo que suceda entre el Real Madrid y el Espanyol, el Barcelona se encuentra segundo en la tabla de clasificación con 7 unidades (dos victorias y un empate), situándose solo por detrás del Real Betis, que mantiene puntuación perfecta en estas tres jornadas de Liga.