Usuarios de Instagram dejaron fuertes críticas contra Miss Miranda 2016, Rosangélica Piscitelli

Es muy común en las redes sociales que los creadores de contenido inviten a sus seguidores a ciertos lugares de todo tipo (comida, parques, hoteles, etc) en los que pueden gastar cierta cantidad de dinero no muy elevada, dándole de esta manera diferentes opciones para divertirse sin mucho presupuesto. Los 'tik tokers' han convertido esta práctica en una de las más populares en las plataformas digitales.

Como parte del auge, la modelo venezolana Rosangélica Piscitelli quiso hacer lo mismo y se fue hasta un reconocido local de comida en Las Mercedes, para explicarle a sus seguidores todo lo que podían consumir con $100. Pese a que intentó ofrecerle una nueva opción al público, no consiguió la aceptación y despertó las críticas de los usuarios.

"Me fui con 100$ a @lapaisaccs y aquí les dejo lo que comí y tomé con sus precios!! A mí me parece que está súper bien para ir con tus amigos y familia a pasar un buen rato, bailar y comer rico", escribió la también actriz en el video que refleja lo bien que la pasó comiendo tequeños, ceviche y picada colombiana. Como postre eligió brownie de helado y para beber, una copa de vodka y tragos de antioqueño.

"Pura moda! El que tiene los medios ($) para ir lo hace solo para decir que estuvo ahí", "Basta de querer lavarle la cara a la situación del país y haciendo creer a los que están afuera que todo está bien", "Con 100$ voy al supermercado y come toda mi familia", "La peor publicidad y publicación que has hecho en tu vida", "Este tipo de publicaciones no te favorece", "Y pensar que Dios cambió a sus dinosaurios por nosotros", "Cómo le ofendes la inteligencia a los venezolanos", es parte de lo que se lee en el post.

Rosangélica saltó a la fama con el estreno de la serie juvenil Somos Tú y Yo, en la que encarnó el papel de una de las sifrinas conformado el grupo junto a Rosmeri Marval y Oriana Ramírez. Después de superar esa etapa, comenzó a incursionar en el mundo del modelaje y participó en el año 2016 en el Miss Venezuela, sin lograr la preciada corona pero sí el apoyo constante del público.