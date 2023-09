Periodista venezolana llamó "enclosetado" a George Harris: "No sales del clóset porque te da pena"

En las últimas horas, el nombre del comediante venezolano George Harris, ha estado en la candela luego de que una periodista venezolana de nombre Sonia López, le dio hasta con el tobo y lo llamó homofóbico por un reciente mensaje que escribió el criollo en su cuenta de X, además, lo invitó a que saliera del clóset.

"No sé si les pasa, pero hay chicas que cuando empiezan a hablar les busco la manzana de Adán. Sólo para cerciorarme", fue el mensaje de Harris que desató la guerra en la mencionada red social. "Para cerciorarte de que si tiene la manzana de Adán es más probable que te guste? Payaso", le respondió López, evidentemente molesta por el comentario.

Pero eso era apenas el comienzo, pues en otra publicación, la comunicadora escribió un extenso mensaje dejando en la calle al humorista, en el que admitió que era de sus comediantes favoritos pero sus "chistes" son "misóginos, homofóbicos y transfóbicos", lo que la llevó a perder su admiración por él.

"Pero cuando tú eres claramente de la comunidad LGTB... no sales del clóset porque te da pena y te da miedo perder a tu público de señoras del cafetal, que es con lo único que te vas a quedar y tienes constantes chistes misóginos, homofóbicos y transfóbicos.. evidentemente pasas de ser comediante a necesitar ir al psicólogo para salir de ese clóset tan feo", fue parte de lo escrito por Sonia.

En una publicación siguiente, la venezolana reforzó su mensaje con un video de más de cuatro minutos en el que continuó criticando el trabajo de George, así como indicó que entiende que no es fácil asumir su sexualidad públicamente. "No es fácil exponerse, entonces entiendo el miedo que se pueda tener pero lo que no entiendo es que tú sabes que hay un miedo que se tiene, uses eso para hacer chistes", recalcó.

Un solo mensaje utilizó el criollo para responderle de forma contundente a la periodista, aunque nunca la mencionó en su posteo. "Si no te caigo bien y siempre estás esperando la oportunidad para insultarme por redes por favor no me escribas por entrada para mi show. ¡Vamos a ser COHERENTES", dejando entrever que López le ha pedido cortesías para su Stand-Up.

Sonia López es una periodista conocida por sus constantes reportes en las redes sociales y su relación con la Selección Vinotinto Femenina, pues en sus perfiles describe que trabaja para la Federación Venezolana de Fútbol Femenino. Además, siempre ha sido muy abierta con su orientación sexual, lo que hasta el momento no ha sido problema para nadie. Tiene una numerosa comunidad que la sigue y aplaude su trabajo.