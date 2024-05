MLB: Salvador Pérez consigue otra gran jornada y le pisa los talones a Mookie Betts (+Video)

Cuando mencionamos la jerarquía, el liderazgo y la experiencia en el beisbol de las Grandes Ligas, es imposible evitar mencionar a Salvador Pérez. El receptor venezolano de los Reales de Kansas City se juega su decimotercera contienda en Las Mayores y parece que estuviera en su año de novato, en pleno derroche de talento.

Pero es que el rendimiento del valenciano en la Gran Carpa es como el buen vino, mientras transcurren los años y las lesiones le respetan, luce cada vez mejor. Es el capitán indiscutible de la franquicia a la que hace parte. Además de ser un grandioso líder, consejero y mentor para muchos peloteros de la nueva generación, también compite en los departamentos individuales ofensivos.

Salvador Pérez continúa a la cabeza de la Liga Americana

Con 33 años de edad, Salvador es el líder indiscutible del fundamental apartado de promedio ofensivo en la respectiva liga donde juega. Golpea para .355 y supera a hombres como Steven Kwan (.350), José Altuve (.345), Jeremy Peña (.327) y Juan Soto (.325).

Foto: MLB

De esa manera está conformado el top cinco de los bateadores con mejor rendimiento en cuanto a AVG se refiere. Sin embargo, en ese mismo departamento, pero con el enfoque global de la campaña 2024 en las Grandes Ligas (Americana y Nacional), Pérez también está en la pelea.

"Salvy" registra otra buena jornada y se acerca a Mookie Betts

El receptor es cuarto en líneas generales, solo superado por Will Smith (.362), Alec Bohm (.366) y Mookie Betts (.368). El último mencionado es considerado uno de los mejores peloteros de los últimos años en el beisbol organizado. Con los Dodgers de Los Ángeles no se cansa de repartir batazos a como dé lugar, pero Salvador no se achica ante ese poderío.

Foto: AP

Durante la jornada del martes, 30 de abril, "Salvy" se fue de 3-2 con boleto negociado y aumento nueve puntos porcentuales en su AVG. Es así como reduce la brecha con el cabecilla de Las Mayores, Mookie, a tan solo trece unidades.