MLB: ¡Contundente! Omar Narváez se queja de esta manera luego de la derrota ante Chicago

Los fanáticos de los Mets de Nueva York no pasan por sus mejores momentos en las últimas horas. Luego de ver cómo su equipo se vio afectado por una jugada en el home en el último inning. En el compromiso del pasado 1 de mayo ante los Cachorros de Chicago. Con esto, el receptor criollo, Omar Narváez, dejó clara su postura ante la sentencia de los umpires.

Luego de esta jugada que protagonizó su compañero Pete Alonso, el pelotero criollo habló en rueda de prensa. Con la finalidad de dar su opinión como receptor, al ver que su rival obstaculiza el deslizamiento en el plato.

Por lo tanto, dejó en claro que no entiende cómo pueden seguir ocurriendo estas cosas, si existen nuevas normativas. “Hemos estado practicando todo eso desde los entrenamientos de primavera. Algo que practicamos para no hacer sucedió hoy y no recibimos la llamada", afirmó a SNY.

El pelotero de 32 años luce nueve años de trayectoria en las Grandes Ligas. Donde ha tenido la oportunidad de vestir los uniformes de los Medias Blancas de Chicago, Marineros de Seattle y Cerveceros de Milwaukee.

Polémica en Nueva York

Al darse a conocer la sentencia por parte de los oficiales, el manager venezolano, Carlos Mendoza, no dudó en protestar. Luego de que esta jugada significó la conclusión del juego y les quitó la oportunidad a los neoyorquinos de igualar el marcador.

Por esta razón, este es uno de los juegos que van a quedar como una interrogante constante dentro de esta campaña. Además, este puede ser un punto a tomar en cuenta dependiendo de cómo terminen los Mets la ronda regular.