MLB: Abridores son el punto débil de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Divisional (+Detalles)

Hay un refrán que dice que el que pega primero, pega dos veces. Así tal cual parecen estar haciendo los D-backs de Arizona en esta Serie Divisional, ya que por segundo juego consecutivo no han tenido piedad ante los abridores de los Dodgers de Los Ángeles en el primer inning.

Si bien muchos fanáticos esperaban una serie bastante pareja, o incluso con una cierta ventaja en favor de los campeones de la División Oeste, todo apunta a que en el beisbol no hay nada seguro. Y es que los dirigidos por el manager Torey Lovullo están demostrando que tienen las herramientas necesarias para avanzar a la Serie de Campeonato.

En la noche de este lunes, la nueva víctima de Arizona fue el abridor Bobby Miller, quien también sufrió las embestidas de unos bateadores que hasta hace apenas dos días atrás no tuvieron piedad cuando se enfrentaron a Clayton Kershaw.

Miller comenzó el compromiso llenando las bases sin outs, lo que llevó a Christian Walker a conectar un elevado de sacrificio para impulsar la primera anotación. Luego, el larense Gabriel Moreno bateó un rodado de out para remolcar la segunda, mientras que Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo para empujar la tercera.

Tras una visita al montículo, el abridor de los Dodgers sacó el último out, pero nunca se imaginó que su apertura iba a ser breve. Evan Longoria lo recibió con un indiscutible en el segundo capítulo, y luego de un out le dio boleto a Corbin Carroll. Si bien hizo out a Ketel Martel con un elevado, el manager Dave Roberts lo reemplazó por Brusdar Graterol para finalizar la entrada.

Dicha actuación no mejoró del todo la que tuvo Kershaw el pasado sábado. Allí, el abridor fue castigado por un sencillo impulsor de Carroll, dobles de Walker y Longoria, así como un cuadrangular de tres anotaciones de Moreno. Al único que logró dominar fue a Gurriel Jr. con un rodado al campocorto.

En cuanto a números, Miller solo estuvo presente en 1.2 entradas en las que toleró tres anotaciones, cuatro imparables, regaló dos boletos y ponchó a un rival. Por su parte, Kershaw apenas tuvo un tercio de labor tras recibir seis rayitas, seis indiscutibles y con una base por bolas.