LIDOM: Así será la gira de despedida de Nelson Cruz con los Gigantes del Cibao en Dominicana

Nelson Cruz disputará su última temporada de beisbol como jugador profesional con los Gigantes del Cibao y hará una gira por todos los estadios de pelota para despedirse de las fanaticadas.

Cruz no juego con los Gigantes desde la temporada 2012-2013, por lo que uniforma con el Cibao desde hace 10 años.

En ocho temporadas en serie regular ha visto acción en 197 partidos, donde presenta promedio de bateo en .297 con OBP de .368 y OPS de .871.

También Nelson Cruz ha conectado 194 imparables, incluyendo 33 cuadrangulares, 34 dobles, con 116 carreras remolcadas, 108 anotadas y 14 robos.

Este será el calendario de despedida del toletero dominicano del LIDOM:

- Jueves 2 de noviembre Vs Licey en el estadio Quisqueya

- Viernes 3 de noviembre Vs Águilas en el estadio Cibao

- Domingo 5 de noviembre Vs Estrellas en el Tetelo Vargas

- Martes 7 de noviembre Vs Toros en la Romana

- Miércoles 8 de noviembre Vs Licey en el estadio Julián Javier de SFM

- Viernes 17 de noviembre Vs Escogido en el estadio Quisqueya (vestido de civil)

“Uno de los mejores jugadores de la historia”, así considera los Gigantes del Cibao al toletero dominicano que también concluyó su carrera de 19 años en las Grandes Ligas.