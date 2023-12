Prime Video comenzará a mostrar publicidad a partir de esta fecha

Amazon Prime Video informó que a partir del 29 de enero de 2024, implementará un nuevo plan que incluirá publicidad en sus películas y programas de televisión. Este anuncio sigue los planes previamente anunciados por Amazon a principios de año para incorporar anuncios en su servicio Prime Video.

La estrategia, denominada "anuncios limitados", tiene como objetivo ofrecer a los usuarios una experiencia con menos anuncios en comparación con la televisión lineal y otros servicios de transmisión. Aunque esta decisión ha generado algunas reacciones negativas entre los miembros de Prime, Amazon asegura que no habrá cambios en el precio actual de la membresía Prime. No obstante, brinda a los usuarios la opción de evitar anuncios por una tarifa adicional de $2.99 dólares al mes en los Estados Unidos, y aún no se ha especificado cómo se implementará esta opción en el resto del mundo.

La compañía destaca que este cambio permitirá una mayor inversión en contenido atractivo a lo largo del tiempo. Para contrarrestar posibles cancelaciones de suscriptores, Amazon resalta los múltiples beneficios de la membresía Prime, que incluyen envío gratuito de más de 300 millones de artículos, acceso a contenido exclusivo de Prime Video, ofertas exclusivas en Prime Day y más.

Este movimiento de Amazon sigue la tendencia del mercado de streaming, donde diversas plataformas ajustan sus tarifas de suscripción. La decisión de incorporar publicidad en Prime Video refleja la dinámica cambiante del sector, en el que las plataformas buscan equilibrar los ingresos y la experiencia del usuario. Con esta medida, Amazon se une a otros gigantes de la industria, como Netflix y Disney Plus, que también han explorado modelos de suscripción con anuncios para mejorar su rentabilidad y continuar ofreciendo contenido de calidad.