Amazon anuncia el cierre de sus tiendas de moda físicas en EE. UU.: Fechas y ubicaciones de cierre

Amazon, uno de los gigantes del comercio electrónico a nivel global, ha anunciado el cierre de sus tiendas físicas de moda, Amazon Style, en Estados Unidos. A pesar de su éxito en otros sectores minoristas, la incursión en la moda no resultó tan exitosa como se esperaba. Aquí te presentamos las fechas y ubicaciones en las que estas tiendas cerrarán.

La historia de Amazon en el mundo minorista comenzó en 2015 con la apertura de su primera librería, Amazon Books, en Seattle. Posteriormente, la compañía se aventuró en el ámbito de los supermercados con Amazon Go, conocidos por su innovador sistema de cobro automático. Aunque estos supermercados tuvieron un buen desempeño, el hito llegó en 2017 cuando Amazon adquirió Whole Foods Market, una cadena de supermercados con una amplia presencia en Estados Unidos. Sin embargo, su incursión en la moda a través de Amazon Style no fue tan fructífera.

Amazon Style solo logró abrir dos tiendas físicas en Estados Unidos, ubicadas en Easton Town Center en Columbus, Ohio, y The Americana at Brand en Los Ángeles, California. A pesar de los esfuerzos, ambas sucursales se preparan para cerrar este jueves, 9 de noviembre.

Kristen Kish, portavoz de Amazon, señaló en un comunicado: "Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido cerrar nuestras dos tiendas físicas minoristas de Amazon Style y centrarnos en nuestra experiencia de compra de moda en línea, donde ofrecemos selecciones nuevas y emocionantes a un gran valor e introducimos tecnología innovadora para satisfacer las necesidades de cada cliente".

Si eres un cliente frecuente de Amazon Style y has adquirido prendas que no cumplieron con tus expectativas, te recomendamos que completes el proceso de devolución antes del 9 de noviembre. De lo contrario, tendrás que solicitar un reembolso en línea a través del apartado 'Returns' e ingresar el número de tu compra en la sección de 'Gift Returns'.