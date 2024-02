Aquí el Best Bet y los Tips de Gulfstream Park 22-02-2024

Mucha calidad en los ejemplares que participarán en una nueva jornada del Championship Meet en Gulfstream Park este jueves 22 de febrero de 2024, en el que se disputarán nueve competencias, para la jornada se han programado cuatro competencias sobre la pista principal de arena, tres sobre superficie de grama y dos sobre pista sintética o tapeta, con seis de las pruebas a disputarse en distancia igual o mayor a una milla.

La carrera mejor premiada es la octava en el orden, un Allowance Optional Claiming en milla sobre arena con $91.000 a repartir, para yeguas de 4 y más años de edad. En la jornada se ha incluído el ya tradicional juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, que iniciará en la cuarta competencia. La reunión hípica empieza a las 12:10 pm (Hora Este USA) correspondiente a la 1:10 pm (Hora Venezuela) y la primera carrera con validez para el Pick Six está pautada para la 1:39 pm (Hora Este USA) que equivale a las 2:39 pm (Hora Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez funcionan como preferencias para el Late Pick Five, Late Pick Four, Pick Three y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 2 Tapit´s Direction. No tomaremos en cuenta su carrera anteriopr, está de turno y puede adaptarse mejor en esta distancia. Correrá como el Best Bet para el jueves 22 de febrero en el Hipódromo de Gulfstream Park.

Quinta Carrera. 2.Oxymore. Se acercó bastante en la anterior y ha figurado en carreras selectivas esta pupila de Chad Brown. 11. Swan Lake. Nos agrada mucho para una gran actuación en velocidad con el "tendón" Edgar Pérez sobre su lomo. 13. Hot Blooded. Aparece como elegible a ser conducida por Irad Ortiz Jr., si entra a la carrera será poderosa rival.

Sexta Carrera. 6. Khozall. Mostró muchos avances en su anterior vuelve a las manos de Leonel y luce con enorme oportunidad de repetir. 3. Neom City. Ganó con autoridad partiendo por el puesto 1, ahora con Castellano surge como carta para decidir la carrera.

Séptima Carrera. 2. Foxy Lady. Es veloz y en su penúltima llegó muy cerca con el mismo jockey. 1. Avatal Hero. Parece gustarle la pista de tapeta y la monta de Johnny V. obliga a considerarla. 3. Lovin Makes Cents. Los de la cuadra están volando y buscaron a Gaffalione.

Octava Carrera. 6. Rita´s Onthe Beach. Corrió contra ejemplares muy superiores en Kentucky el año pasado y mostró buena condición en la reaparecida. 1. Abundancia. Ganadora clásica en Perú, le asignan a Castellano, es peligrosa. 2. Steel Racer. Es veloz la tordilla y si la dejan puede cantarles "El Manisero".

Novena Carrera. 8. Samburu. Atraviesa buen momento, otra buena monta de Javier Castellano, nos agrada una enormidad. 6. Space Launch. Sus dos actuaciones en Gulfstream Park la avalan y el entrenador está On Fire. 3. Whisper Not. Remata fuerte sobre la grama, peligrosa al final.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el jueves 22 de febrero en Gulfstream Park:

4a) 2

5a) 2-11-13

6a) 3-6

7a) 1-2-3

8a) 1-2-6

9a) 3-6-8