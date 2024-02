Los hermanos Ortiz arrasan el miércoles en Gulfstream Park

No es casualidad que Irad Ortiz Jr. y José Luis Ortiz se encuentren primero y tercero respectivamente en la estadística de jockeys durante el Championship Meet de Gulfstream Park, en el que Irad Ortiz Jr. ha ganado 83 carreras y su hermano José Luis Ortiz, 59 competencias. entre ambos han producido cerca de 7 millones de dólares con sus conducidos en menos de tres meses transcurridos desde el 1 de diciembre pasado cuando comienza el estelar meeting en el Hipódromo de Gulfstream Park, en Florida.

Este miércoles 21 de febrero los hermanos Ortiz vuelven a dar una muestra de su calidad al ganar entre ambos, cinco de las nueve carreras programadas para el miércoles en el óvalo de Hallandale Beach. José Luis Ortiz gana tres competencias, como el jinete más destacado de la jornada, al vencer en la primera prueba, a bordo de True Martini, del entrenador José Francisco Dángelo, en el séptimo cotejo, sobre el lomo de On the Dot, entrenada por Saffie Joseph Jr. y en la de cierre gana en gran forma con Okay Fine, del trainer Carlos David.

En esta tarde del miércoles también duplica el líder actual de la estadística, Irad Ortiz Jr., que domina en la cuarta carrera con el debutante Yorkshiremen, del establo de Todd Pletcher y se lleva también la mejor rentada en la jornada, octava competencia, Allowance Optional Claiming de 1300 metros, sobre la pista principal de arena, con la yegua Socially Selective, de la cuadra de Bill Mott.

Irad Ortiz Jr., registra 7 compromisos de monta los días jueves 22 y viernes 23, antes de partir a Riyadh, Arabia Saudita, donde montará al tordillo White Abarrio, ganador de la Breeders´Cup Classic de 2023, en la Saudi Cup. Por su parte José Luis Ortiz, que si se quedará en Gulfstream Park toda la semana, registra 32 compromisos de monta entre el jueves 22 y el domingo 25 de febrero de 2024.