¿Cuándo regresa? Esto dijo el técnico de las Chivas, Fernando Gago, sobre el retorno del Chicharito (+Declaraciones)

El pasado martes 30 de enero se celebró el comienzo de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Ocho equipos protagonizaron la primera acción entre semana de la temporada en el fútbol mexicano, mientras otros cuatro tienen pautado sus enfrentamientos de la cuarta fecha para este miércoles 31 de enero.

Uno de los enfrentamientos que más especulaciones creó antes de su comienzo fue el Chivas de Guadalajara frente al Deportivo Toluca. Los Diablos Rojos visitaron al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, recinto en el que el combinado local obtuvo una peleada victoria 3-2 ante el equipo del estratega Renato Paiva.

Asimismo, luego de finalizado el encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la máxima división del fútbol mexicano, el director técnico del combinado de Guadalajara, Fernando Gago, se dirigió a la sala de prensa para ofrecer sus impresiones del encuentro a todos los medios de comunicación.

Fernando Gago y el regreso de Javier “Chicharito” Hernández

En su intervención ante la prensa, el estratega argentino fue cuestionado en múltiples ocasiones sobre el Chicharito, quien regresó a las Chivas para el Torneo Clausura 2024 como el refuerzo estelar del equipo. Sin embargo, el atacante mexicano no ha podido ver minutos desde que llego al Rebaño, debido a una ruptura de ligamento neto cruzado anterior que sufrió el año pasado.

Gago le pidió a la prensa que dejaran de presionar al máximo goleador histórico de la selección mexicana, mientras esperan que se encuentre al 100% para colocarlo en los partidos.

“Con respecto a Javier, muy sincero: no le metan más presión de la que tiene, déjenlo tranquilo que se va a recuperar bien. Cuando esté, será decisión de él y del cuerpo técnico. No le pongamos plazo porque es lo peor que le puede pasar por la cabeza. Dejémoslo, está en un muy buen proceso de rehabilitación, pero aún le falta. Cuando esté, ustedes se van a enterar antes que yo. Claro que lo necesitamos, lo necesitamos entrenando, en el plantel, en la concentración como hoy estuvo. Hay un montón de cosas positivas, no sólo verlo jugar. No hay que apresurarlo, hay que esperar a que esté al 100 por ciento”, pidió.

Las Chivas de Guadalajara vuelven a ver acción el próximo domingo 4 de febrero, fecha en la que medirán fuerzas ante el Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga MX.