NBA: ¡Habló Charles Barkley! Así eran las noches de los jugadores del Dream Team en 1992

El Dream Team fue emblemático. Sin la aparición de estos fenómenos de la NBA en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el baloncesto no sería lo que es hoy: Un deporte global con superestrellas en todas partes del mundo.

Hay mucho misterio y mitificación en torno a todo lo que sucedió, no solo para la conformación esa constelación de figuras del mejor baloncesto del mundo, sino que existen muchas leyendas que pasaron a ser ciertas, ya más de tres décadas después.

Charles Barkley fue una de las estrellas NBA que más se divirtió

De acuerdo con la información publicada este 31 de julio por Diario Marca de España, han salido a la luz varios documentos históricos en los que se confirman rumores que hablaban de la actitud fiestera de los jugadores. No solo en los Juegos Olímpicos, sino también durante la preparación.

El que contó esto no pudo ser otro sino Charles Barkley, el jugador más carismático de aquel equipo, quien posiblemente fue el que más disfrutó esa experiencia en Barcelona 1992.

"Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen y yo jugbábamos a las cartas todas las noches, cuatro o cinco horas. Michael siempre subía la apuesta. El idiota no reparaba en que todos éramos ricos", comentó en el podcast Pardon My Take.

Poco sueño en las noches del Dream Team 1992

Pero no se quedó allí, sino que eso apenas era una de las múltiples cosas que solían hacer estas estrellas durante su tiempo libre.

"Nos bebíamos por lo menos par de cajas de cerveza cada noche mientras jugábamos. Allí Larry Bird y Patrick Ewing se hicieron muy amigos. Fue genial", contó Barkley, quien fue uno de los referentes ofensivos de aquel equipo que arrasó en Portland primero y en los JJ.OO. después.

Sus 18.0 puntos por juego guiaron el ataque de un cuadro que no iba a estar falto de anotadores, ya que derrotaron a sus rivales por un margen superior a los 40 puntos.

"Chuck Daly (Entrenador) nos dijo que si no ganábamos el oro iba a ser la mayor sorpresa en la historia del deporte", afirmó.