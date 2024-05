Alerta roja: 10 consecuencias de no dormir bien que impactan tu salud

El descanso nocturno es imprescindible para las funciones del organismo, tanto físicas, mentales como emocionales. Pasar una mala noche no representa un problema para la salud, a diferencia de quienes no logran conciliar el sueño. Los especialistas señalan que no dormir bien afecta nuestras emociones, funciones cognitivas, capacidad de reacción y otros riesgos severos.

Algunas personas no consideran importante el descanso, sin embargo, puede provocar consecuencias graves a largo plazo. Por ello, si deseas conocer cuáles son los riegos que implica, te mencionamos las 10 consecuencias de no dormir bien:

Disminución de la alerta: Siendo uno de los síntomas más comunes, las personas tienden a tener una reacción lenta. Afecta la memoria: El descansar bien impacta directamente en la consolidación de la memoria y las tareas ejecutadas. Aumento de peso: Las personas que privan el sueño, tienen un 30% de probabilidades de sufrir de obesidad. Disminución de la líbido sexual: Debido a la reducción de la energía, el deseo sexual suele tener cambios significativos. Aumento de la ansiedad: La falta crónica del sueño puede generar ansiedad, depresión e irritabilidad. Debilita el sistema inmunológico: Quienes duermen menos de 6 horas, suelen tener las defensas bajas, afectando el sistema inmune. Mayor riesgo de sufrir de cáncer: Esta afección está relacionada con mayor riesgo de padecer de pólipos colorrectales. Deterioro cognitivo: En el tiempo, puede ocasionar el debilitamiento y la pérdida de tejido cerebral desencadenando daños mayores. Disminución del atractivo físico: El insomnio es una de las principales causas del envejecimiento prematuro, principalmente en el rostro. Riesgo de sufrir enfermedades cardiacas: La ausencia del descanso puede generar la obstrucción de las arterias y problemas cardiacos.

En líneas generales, los especialistas sugieren que las personas deben dormir al menos 8 horas continuas para experimentar mejorías. Dormir bien representa calidad de vida y bienestar, además, se relaciona con menos probabilidades de morir a edades tempranas.