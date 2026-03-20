Jhonattan Vegas vuelve a competir al más alto nivel del PGA Tour tras su recuperación

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Julio Vegas conmemora cinco años como entrenador de su hermano, Jhonattan Vegas, justo en una etapa decisiva de su carrera, marcada por su regreso competitivo tras la cirugía de hombro en 2022.

A través de una metodología basada en análisis, planificación y desarrollo integral, Julio ha sido una pieza clave para que el golfista venezolano retome protagonismo en el PGA Tour, consolidando un proyecto deportivo que combina lazos familiares, profesionalismo y visión a largo plazo.

¿Cómo surgió la idea de que fueras tú quien entrenara a tu hermano Jonathan? ¿Fue algo natural, una decisión de ambos, o un proceso más estratégico?

"La decisión surgió de manera muy orgánica entre los dos, dentro de una relación que siempre ha estado marcada por el golf. Yo he seguido su juego desde sus años juveniles hasta su consolidación profesional, lo que nos permitió desarrollar una visión profunda de sus tendencias a lo largo del tiempo.

Aunque comenzamos a trabajar oficialmente en 2023, llevábamos años conversando sobre su juego, intercambiando ideas y analizando su evolución. El momento clave llegó después de su cirugía de hombro en 2022. Cuando regresó a competir, sus resultados todavía no reflejaban el nivel al que estaba acostumbrado, y ambos sentimos que era el momento adecuado para estructurar un equipo de trabajo más definido, con un enfoque claro en optimizar su rendimiento de forma integral y sostenible".

¿Cuál ha sido una de las grandes dificultades de poder ser exigente con un hermano que ya ha alcanzado el éxito en el PGA Tour?

"No vemos la exigencia como un obstáculo, sino como parte natural del proceso de entrenamiento. Jhonattan es una persona muy competitiva y, aunque su personalidad es tranquila, tiene una mentalidad muy fuerte para trabajar y mejorar constantemente.

La complejidad real está en el nivel de detalle que requiere entrenar a un jugador que lleva tantos años en la élite y que ya ha ganado en el PGA Tour, donde las diferencias se construyen en ajustes muy finos y en decisiones bajo máxima presión. Nuestra relación profesional se basa en la honestidad y la comunicación directa, lo que nos permite hablar con claridad sobre lo que funciona y lo que se debe mejorar sin que el vínculo familiar interfiera con el trabajo".

En términos de técnica, estrategia y mentalidad, ¿Qué crees que has logrado aportar a su desempeño que no tenía antes?

"Mi aporte ha estado principalmente en la optimización y en la estructura del proceso de entrenamiento. Cuando trabajas con un jugador que ha competido durante más de 15 años al más alto nivel, el enfoque no es transformar su identidad como jugador, sino refinar sus fundamentos para que funcionen con mayor eficiencia semana tras semana.

En lo técnico, hemos trabajado en detalles como un wrist set más temprano en el backswing para favorecer unas manos más pasivas en el downswing y una cara del palo más estable en el impacto. Paralelamente, utilizamos análisis de video y biomecánica 3D para asegurar que el movimiento del cuerpo sea eficiente, especialmente después de la cirugía.

A nivel estratégico, uno de los mayores avances ha sido la organización de su preparación. Hoy cada parte de su rutina tiene un propósito claro, desde la práctica en el campo y el trabajo en el gimnasio hasta la preparación competitiva. Esa estructura ha reforzado la consistencia, el control de trayectoria y una práctica mucho más intencional en todas las áreas del juego".

Después de la operación, ¿Cómo ha cambiado Jhonattan físicamente y en su destreza en el juego?

"La cirugía de hombro en 2022 marcó una etapa importante en su carrera, con un proceso de recuperación de aproximadamente seis a nueve meses. Más que afectar una sola área específica del juego, el impacto se reflejaba en su rendimiento global y en la eficiencia competitiva.

Con el tiempo, su evolución física ha sido muy positiva. Hoy se mueve con mayor eficiencia, ha recuperado estabilidad, coordinación y fuerza funcional, lo que se traduce directamente en una mejor consistencia en el campo. En términos de destreza, se nota especialmente en el control del vuelo de la pelota y en el juego corto, donde su confianza ha crecido considerablemente".

Más allá de lo físico, ¿cómo ha evolucionado su mentalidad durante su recuperación y su regreso a la élite?

"La recuperación fortaleció mucho su madurez competitiva. Jhonattan siempre ha sido una persona tranquila por naturaleza, pero internamente es extremadamente competitivo, y ese equilibrio se ha hecho aún más evidente durante su regreso a la élite.

Mi rol ha sido acompañarlo desde una perspectiva integral, combinando lo técnico, lo estratégico y lo mental dentro de un mismo proceso. Haber estado presente en distintas etapas de su carrera me permite entender cómo piensa y cómo responde en escenarios de alta presión, lo que facilita conversaciones muy claras y alineadas con sus objetivos.

A lo largo del proceso, el enfoque ha sido darle estructura, claridad y confianza en el trabajo diario. Cuando un jugador de su nivel confía plenamente en su preparación, la mentalidad en competencia fluye de manera mucho más estable y consciente'.

Con todo lo que han logrado juntos hasta ahora, ¿qué objetivos o metas tienen para esta etapa de su carrera en el PGA Tour?

“Después de su victoria en el 3M Open 2024 y su Top 5 en el PGA Championship 2025, el estándar competitivo naturalmente se elevó. En el corto plazo, trabajamos mucho en el día a día: salud física, calidad de práctica y estabilidad competitiva durante la temporada. En el largo plazo, la visión es construir un juego que le permita seguir compitiendo por varios años con eficiencia, madurez y solidez en todas las áreas. Existe una convicción muy clara dentro del equipo de que, cuando su juego se alinea, Jhonattan tiene el nivel para competir entre los mejores del mundo. Ahora combina su potencia natural con una mayor experiencia, estructura y madurez competitiva, lo que nos permite proyectar esta etapa como una fase de consolidación fuerte y de aspiraciones reales hacia el Tour Championship y, eventualmente, ganar un major”.