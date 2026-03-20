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Doble Inmortalidad: Dennis Rodman entrará al Salón de la Fama de la WWE

Con este reconocimiento, el cinco veces campeón de la NBA se une al selecto grupo de atletas que poseen "doble nacionalidad" en el olimpo del deporte y el entretenimiento

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Eimy Carta
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 10:33 am
Doble Inmortalidad: Dennis Rodman entrará al Salón de la Fama de la WWE
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El "Gusano" lo ha vuelto a hacer. En un anuncio que reafirma su estatus como uno de los iconos culturales más disruptivos de la historia, se ha confirmado que Dennis Rodman será inducido al Salón de la Fama de la WWE en abril de 2026.

La relación de Rodman con el ring no fue un simple truco publicitario. Su debut en la WCW en 1997 marcó un hito en la "Era Attitude", integrándose al legendario grupo nWo junto a su amigo cercano Hulk Hogan.

Sin embargo, el momento que definió su audacia ocurrió en 1998, durante las Finales de la NBA contra el Utah Jazz. En una decisión que enfureció a la prensa y puso a prueba la paciencia de Phil Jackson, Rodman se saltó un entrenamiento oficial de los Chicago Bulls para aparecer en WCW Monday Nitro. Mientras sus compañeros analizaban jugadas, Dennis golpeaba con una silla plegable a sus rivales en televisión nacional.

Un legado de dos mundos

A pesar de las multas y las críticas, Rodman regresó a la duela para ayudar a Michael Jordan a conseguir su sexto anillo, demostrando que su genio vivía en el caos.

  • Salón de la Fama del Baloncesto (2011): Por ser, libra por libra, el mejor reboteador y defensor de su era.
  • Salón de la Fama de la WWE (Abril 2026): Por su impacto mediático y su capacidad para desdibujar las líneas entre el deporte real y el espectáculo.

 

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