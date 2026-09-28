Jon Aramburu explota por el robo a la Vinotinto: "Vergüenza"

La derrota de Venezuela ante Japón por 2-1 deja una de las escenas más polémicas sobre el cierre del partido y Jon Aramburu reacciona de inmediato a través de sus redes sociales.

El defensor publica el resultado del encuentro y acompaña la imagen con un mensaje que apunta directamente contra el desarrollo del compromiso. “Un amistoso preparado para que gane el anfitrión, al costo que sea!!!”

Luego, Aramburu agrega una segunda frase que deja todavía más clara su molestia: “Vergüenza”.

El penal que desata la polémica

La reacción del venezolano llega después de la acción que cambia el partido sobre el minuto 90.

Venezuela consigue un penal a favor tras una falta sobre Jesús Ramírez, pero el árbitro revisa la jugada en el VAR y retrocede hasta una infracción previa de Yangel Herrera sobre Takefusa Kubo dentro del área venezolana.

La decisión cambia el penal de área y Japón recibe la oportunidad desde los once metros. El conjunto japonés convierte y asegura el triunfo por 2-1.

Aramburu cuestiona el desenlace y deja su postura de forma pública. Su mensaje plantea que el amistoso está condicionado a favor del anfitrión, aunque el jugador no presenta pruebas adicionales que sustenten esa acusación.

La publicación de Aramburu deja así una nueva arista tras el polémico cierre del encuentro. El venezolano cuestiona públicamente la forma en la que se define el partido y, pese a la molestia, termina su mensaje con una frase que apunta a lo que viene para la Vinotinto: “Seguimos!!”.