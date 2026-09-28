¡No se puede creer! La Vinotinto cae ante Japón tras insólito penal en el último minuto

La Vinotinto cayó 2-1 ante Japón en el amistoso disputado en Hiroshima, en un encuentro que tuvo un desenlace polémico, en la mañana de este lunes 28 de septiembre. Un penal a favor del combinado local definió las acciones en el partido.

Venezuela se adelantó apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Kevin Kelsy marcó al minuto 46 después de una buena acción por el sector izquierdo protagonizada por Luis Balbo. El delantero recibió cerca de la frontal del área y definió de zurda para vencer al arquero Leo Brian Kokubo y poner el 1-0, convirtiendo su primer gol en siete encuentros con la conjunto venezolano.

La reacción japonesa fue inmediata. Apenas tres minutos después del tanto venezolano, Ayase Ueda apareció en el área para igualar el encuentro 1-1,aprovechando un centro y superando la marca de Nahuel Ferraresi y Yordan Osorio. A partir de ese momento, ambos equipos tuvieron ocasiones para desnivelar el marcador, aunque Japón terminó teniendo una ligera superioridad en generación ofensiva: registró 12 remates por siete disparos de la selección nacional.

Penal polémico a favor de Japón

El desenlace llegó en el tiempo añadido y estuvo marcado por una controvertida intervención del VAR. En el minuto 90, Venezuela parecía tener la oportunidad de ponerse nuevamente en ventaja cuando Jesús Ramírez fue derribado dentro del área japonesa por un jugador nipón, después de una acción iniciada por Cristian Cásseres Jr. El árbitro señaló penal para la Vinotinto, pero fue llamado a revisar la jugada en el monitor.

Tras la revisión, el juez determinó que Yangel Herrera había cometido una falta dentro del área venezolana en el inicio de la misma acción, por lo que anuló el penal que había señalado para Venezuela y sancionó la pena máxima a favor de Japón. Ayase Ueda, protagonista del empate, asumió la responsabilidad y convirtió desde los doce pasos para darle a los locales el triunfo 2-1. El cambio de decisión en los últimos minutos fue el episodio más polémico de un partido que la Vinotinto terminó perdiendo de manera agónica.