¡Prueba de fuego! La Vinotinto lista para su estreno en la fecha FIFA ante Japón

El camino de la selección nacional en suelo asiático está a punto de comenzar. Este lunes 28 de septiembre, la Vinotinto pondrá en marcha su actividad oficial dentro de la presente fecha FIFA al medirse ante su similar de Japón. El compromiso se disputará en el Edion Peace Wing Hiroshima, rodando el balón a partir de las 6:25 AM (hora de Venezuela).

El conjunto dirigido por Oswaldo Vizcarrondo afronta este exigente desplazamiento con la misión de mantener el buen momento competitivo, aunque deberá hacerlo lidiando con contratiempos de última hora.

El cuerpo técnico nacional sufrió dos ausencias de peso tras confirmarse que Telasco Segovia y David Martínez quedaron desafectados de la convocatoria debido a sendas molestias musculares, obligando al seleccionador a reajustar sus piezas en la zona medular y ofensiva.

Examen para medir la realidad tricolor

Pese a las bajas, el grupo llega respaldado por la confianza que dejó su última presentación en el parón internacional anterior, donde los criollos firmaron una actuación muy sólida para imponerse 2-0 ante Irak. Ahora, el objetivo es trasladar esa solidez a un escenario de máxima exigencia en el continente asiático.

En frente estará un combinado japonés que llega con el ritmo de competencia muy elevado tras haber disputado su primer encuentro de esta ventana FIFA, en el cual vapuleó con un contundente 3-1 a la selección de Uruguay.

Este antecedente convierte al duelo en una auténtica piedra de toque para la Vinotinto, sirviendo como el termómetro perfecto para evaluar en qué punto exacto se encuentra el proyecto deportivo y la profundidad de plantilla del combinado nacional de cara a los retos futuros.