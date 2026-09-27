Este sería el posible XI de la Vinotinto para medirse a Japón

La Vinotinto se encuentra en territorio asiático para dar inicio a la fecha FIFA, donde medirá fuerzas ante el combinado de Japón. En la antesala de este primer partido, el seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo maneja diversas alternativas para conformar el once titular que saltará al terreno de juego.

El armado del equipo no ha estado exento de complicaciones. Ante las bajas confirmadas por lesión de Telasco Segovia y David Martínez, el cuerpo técnico ha tenido que rediseñar sus planes apostando por futbolistas que respondan a la exigencia del contexto internacional.

Entre las variantes tácticas que baraja el estratega destaca la posible titularidad de Jhonder Cádiz. El delantero, con recorrido actual en la Primera División de China, aporta un plus fundamental de experiencia previa a las condiciones del continente asiático, perfilándose como la principal referencia ofensiva del equipo.

Las dudas en la medular y el dibujo táctico

Opción 1: 4-2-3-1 o 4-3-3

Vizcarrondo evalúa si la joven promesa Marco Libra asumirá galones desde el arranque como enganche, o si preferirá apostar por perfiles de mayor rodaje internacional para acompañar al doble pivote conformado por Yangel Herrera y Cristian Cásseres Jr., abriendo la baraja a nombres como Dani Pereira o Wikelman Carmona.

De decantarse por un 4-2-3-1, la Vinotinto podría formar con José Contreras; una línea defensiva integrada por Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero y Luis Balbo; Yangel Herrera y Cristian Cásseres Jr. en la contención; Libra como mediapunta; Gleiker Mendoza y Ender Echenique por las bandas, dejando a Cádiz arriba.

Alineación con Cádiz y Libra titulares

Opción 2: 4-4-2

No obstante, si el seleccionador opta por un sistema en 4-4-2, la estructura defensiva y el doble pivote se mantendrían igual, variando la zona ofensiva con la salida de Libra al banquillo para dar ingreso a un segundo punta, con opciones como Jesús Ramírez, Kevin Kelsy o Jovanny Bolívar, que acompañe directamente a Cádiz en la vanguardia criolla.

Con los últimos ajustes tácticos definidos en el búnker Vinotinto, todo queda listo para que el balón ruede y la escuadra nacional ponga a prueba su jerarquía en suelo asiático.