¿Cuáles son las opciones para sustituir a David Martínez en el ataque Vinotinto?

De cara a los exigentes compromisos de la gira por el continente asiático, donde la Vinotinto se medirá ante Japón, Corea del Sur y Jordania, el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo se ha visto obligado a replantear su pizarra tras confirmarse una sensible baja en el frente de ataque.

El extremo David Martínez sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo que le impedirá tener acción en esta ventana FIFA. Ante este panorama, la "Joya" deberá regresar de inmediato a su club, el FC Midtjylland, para iniciar su proceso de recuperación.

Esta baja, sumada a la ausencia ya conocida de Telasco Segovia por otra lesión muscular, deja al combinado nacional sin dos de sus piezas más desequilibrantes y creativas. Sin embargo, esto abre nuevas en oportunidades para que otros elementos de la plantilla alcancen protagonismo y demuestren su valía en el concierto internacional.

Telasco Segovia y David Martínez

Las cartas sobre la mesa

Ante la vacante dejada por Martínez en la banda, las opciones naturales dentro de la convocatoria apuntan directamente hacia Ender Echenique, Edson Tortolero y Yerwin Sulbarán.

Entre ellos, el atacante de Cincinnati se perfila con mayores papeletas para adueñarse de la titularidad. Su notable sacrificio táctico y despliegue defensivo se antojan como virtudes fundamentales para contrarrestar la disciplina y el orden físico que caracterizan a los bloques asiáticos.

Además, su inclusión desde el arranque modificaría también la estructura de creación del equipo. Esto abriría el abanico de posibilidades para ver a Marco Libra asumir responsabilidades desde el inicio en la zona de enganche, aportando clarividencia en el último tercio de la cancha.

Dicha variante se complementaría en la zona medular con un sólido doble pivote, donde nombres de peso como Cristian Cásseres Jr., Yangel Herrera o Dani Pereira se disputan el pulso para sostener el equilibrio del equipo en territorio extranjero.