Juvenil venezolano sella la clasificación de su equipo en su debut profesional

Durante los octavos de final de la Copa de Chile, el fútbol sudamericano ha descubierto a una nueva joya con sello tricolor. El nombre propio que ha acaparado todos los focos en el enfrentamiento entre el Colo Colo y el Audax Italiano ha sido el del mediocampista venezolano Gedeón Díaz.

Con apenas 18 años, el joven talento criollo vivió una semana que difícilmente olvidará. En el partido de ida de la serie, que culminó con un empate sin goles (0-0), Díaz hizo su estreno oficial en el profesionalismo al ingresar desde el banquillo y disputar 11 minutos.

Lejos de pesarle la camiseta, la gran prueba de fuego llegó apenas tres días después en el duelo de vuelta. En esa ocasión, el estratega apostó por él como titular. La confianza depositada fue devuelta al minuto 34, cuando Gedeón Díaz firmó el único tanto del encuentro, una anotación que selló el boleto a los cuartos de final con un marcador global de 1-0.

En la mira del primer equipo y de la Vinotinto

Esta irrupción estelar sitúa al centrocampista en el centro de las miradas del fútbol austral, generando una enorme expectación por ver si su talento y disciplina le permitirán ganarse un hueco permanente en la rotación estelar del primer equipo de Colo-Colo. Actualmente, tiene ficha con la categoría U18.

Hasta el momento, el prometedor mediocampista no había figurado en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección nacional; sin embargo, tras esta contundente carta de presentación en el concierto profesional, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) tiene sobre la mesa un nombre ineludible al cual seguir de cerca de cara a los próximos ciclos internacionales.