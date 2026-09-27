Oswaldo Vizcarrondo previo al inicio de la fecha FIFA: "Queremos jugadores que sean netamente ejemplares"

El seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al estreno de la gira asiática, donde la Vinotinto se medirá ante su similar de Japón, este lunes 28 de septiembre.

Durante su intervención, el estratega puso en contexto la magnitud del rival que tendrán enfrente en el Edion Peace Wing Hiroshima, destacando la importancia de este tipo de fogueos internacionales para el desarrollo del combinado criollo.

“Es un gran parámetro para nosotros ante una selección mundialista. Tratamos de darle espacio a una camada de jugadores que están en plena renovación, y al mismo tiempo crear ciertos automatismos en base al modelo de juego que queremos llevar a cabo”, expresó Vizcarrondo ante los medios.

Su objetivo con la nueva generación

La convocatoria para esta fecha FIFA ha estado marcada por la presencia de numerosos talentos jóvenes llamados a tomar protagonismo. Al ser consultado sobre esta apuesta generacional, el técnico aclaró que las puertas de la absoluta no se cierran para nadie, pero valoró enormemente el impulso que aportan las nuevas caras.

“Yo trato de no cerrar la posibilidad de traer jugadores con más experiencia, pero nos estamos llenando de mucho entusiasmo de las cosas que nos vienen mostrando (los más jóvenes), van por buen camino. Los que tengan mayor experiencia les podrán aportar esa tranquilidad”, señaló.

El compromiso es primordial

Finalmente, el ex zaguero criollo profundizó en los valores indispensables que exige vestir la camiseta nacional, recordando que la transición generacional se ve facilitada por el conocimiento previo que posee de gran parte de este grupo tras su paso por las categorías formativas.

“El compromiso en una selección absoluta tiene que estar presente, no solo dentro del terreno de juego. Queremos jugadores que sean netamente ejemplares. La ventaja de estos jóvenes es que, en su mayoría, ya los he tenido en selecciones juveniles y conocen mi modo de funcionamiento y las cosas que les vamos a demandar”, sentenció.

Con las ideas claras y el plan de trabajo definido, la Vinotinto queda lista para afrontar un examen de máxima exigencia en territorio asiático.