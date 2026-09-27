¡El virus FIFA vuelve a la acción! Mira las estrellas lesionadas durante el parón

Cada vez que el calendario internacional se detiene para dar paso a las convocatorias de selecciones, en las directivas de los clubes de todo el mundo se enciende la misma alerta roja.

El mayor temor de los entrenadores y cuerpos médicos se ha vuelto a materializar. La temida "plaga de lesiones" ha golpeado con dureza en los primeros compases de la ventana FIFA de septiembre-octubre, dejando un saldo preocupante de figuras caídas en combate.

El parón apenas comienza, pero el parte médico global ya acumula nombres rutilantes del fútbol europeo. Entre las principales estrellas que han sufrido problemas físicos aparecen: Kylian Mbappé, Jamal Musiala, Kai Havertz, Brian Brobbey, Alexander Isak, Daniel Ballard, Eric García y Cody Gakpo.

Para la mayoría de las instituciones, perder a sus piezas clave en plena competencia de clubes, con el riesgo en casos extremos de prolongarse por varias semanas, representa un golpe demoledor a la planificación deportiva y a la estabilidad de sus plantillas.

Impacto directo en la Vinotinto

El fenómeno físico tampoco ha perdonado al talento sudamericano. En el seno de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo ha tenido que lidiar con la cara amarga de la fecha FIFA tras confirmarse dos bajas sumamente sensibles para la gira asiática: Telasco Segovia y David Martínez, quienes no pudieron estar presentes por lesiones musculares.

Mientras los seleccionadores nacionales buscan soluciones de emergencia sobre la pizarra, el debate sobre la saturación del calendario y la integridad física de los futbolistas vuelve a instalarse con fuerza en la agenda del deporte, evidenciando que el peaje físico de la élite continúa cobrándose víctimas en cada rincón del planeta.