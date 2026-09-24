¿Se acabó el reinado? El polémico puesto en el que ESPN sitúa a Stephen Curry para la temporada 2026-27

El debate sobre la vigencia de las grandes superestrellas de la NBA ha sumado un nuevo capítulo controvertido. En el marco de su prestigioso ranking anual previo al arranque de la temporada 2026-27, la cadena estadounidense ESPN ha posicionado a Stephen Curry en la 12ª posición de los mejores jugadores de la liga, ubicándolo fuera del selecto Top 10 por primera vez en años.

La noticia ha encendido de inmediato las alarmas en el entorno del baloncesto mundial, generando una pregunta inevitable entre analistas y afición: ¿ha comenzado finalmente el declive físico del tirador más grande de todos los tiempos o se trata de una lectura precipitada por parte de los expertos?

Un ranking que enciende la curiosidad: ¿Bajo nivel o cambio generacional?

Durante más de una década, el número '30' de los Golden State Warriors ha mantenido un lugar inamovible entre los cinco jugadores más dominantes del planeta. Sin embargo, este sorpresivo descenso al puesto 12 abre interrogantes sobre el criterio utilizado por los analistas para medir la fase de madurez de la leyenda de la Bahía.

Existen dos lecturas contrapuestas que explican esta evaluación para la campaña 2026-27:

La tesis de la regresión física: Quienes defienden el ranking señalan que el paso del tiempo imposibilita mantener el ritmo de juego incesante (off-ball) que caracteriza a Curry. Con una nueva camada de jóvenes estrellas dominando el apartado atlético, el peso defensivo y el desgaste de cargar con el ataque de Golden State habrían recortado su impacto global en la pista. El argumento de la infraestructura: Otros expertos apuntan a que no se trata de una pérdida real de talento individual, sino del rendimiento colectivo de los Warriors. Sin un segundo generador de élite que le libere de la presión defensiva rival, el volumen de tiro y la eficiencia de Steph sufren una resistencia mucho mayor.

¿Es seguro dar por terminado el reinado del 'Chef'?

A pesar de quedar fuera de los diez primeros lugares en las proyecciones de ESPN, desestimar el impacto competitivo de Stephen Curry ha demostrado ser un error histórico en repetidas ocasiones. La capacidad del base para alterar las defensas contrarias únicamente con su presencia en la cancha continúa siendo un recurso táctico inigualable en la liga.

Analistas independientes recuerdan que las métricas avanzadas de efectividad de tiro y la amenaza desde larga distancia de Curry siguen estando en la élite de la competición. Por ello, muchos consideran que colocarlo en la posición 12 funcionará únicamente como combustible psicológico para que el histórico jugador intente acallar las dudas en la pista a lo largo del nuevo curso.